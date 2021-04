Lärare i fritidshem/Fritidspedagog - Västerviks kommun - Förskollärarjobb i Västervik

Västerviks kommun / Förskollärarjobb / Västervik2021-04-07HimalajaskolanI Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är:KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära - rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.Vi söker nu dig som är fritidspedagog eller lärare i fritidshem till Himalajaskolan i Hjorted.2021-04-07Du kommer tillsammans med fritidspedagoger, lärare och övrig personal att leda arbetet på fritidshemmet, med barn i åldrarna 6-10 år. Som pedagog planerar du och genomför pedagogisk verksamhet både under skoldagen och efter skolans slut. I Himalajaskolan är fritidshemmet en naturlig del av skolan och spelar en viktig roll i elevernas lärande.I rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. En viktig uppgift är att skapa inspirerande och utmanande lärandemiljöer för varje enskild elev. Du har tillsammans med dina kollegor och lärare ett ansvar över innehåll och arbetet med att främja varje barns utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor.Din kompetensVi söker dig som har examen som fritidspedagog eller lärare i fritidshem.För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten. Du har god förståelse för hur barn tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Du har lätt för att ta initiativ och sätta igång aktiviteter i verksamheten.Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.Du som är nyexaminerad erbjuds introduktionsår med mentor, tid till samtal och kommungemensamma träffar. När du erhåller Din lärarlegitimation står vi för handläggningskostnaden. Lön från 1/7 om du börjar din första anställning som nyexaminerad lärare hos oss i augusti (gäller tillsvidareanställningar).Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så ansök redan idag!InformationVi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidTillsvidare. 100%. Tillträde enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Västerviks kommun5674984