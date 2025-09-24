Lärare i fritidshem ett års vikariat
Njurunda Friskola AB / Pedagogjobb / Sundsvall Visa alla pedagogjobb i Sundsvall
2025-09-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Njurunda Friskola AB i Sundsvall
Njurunda Friskola söker Lärare i fritidshem. Vikariatet är till att börja med ett år men kan komma att förlängas. Vi ser gärna att du har behörighet i ämnet idrott eftersom viss undervisning i ämnet kan förekomma. Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag. Tillsammans har ni ansvar över fritidshemsverksamheten såväl innan skolstart som efter skolan. Ni ska då arbeta utifrån läroplanen för fritidshemmet och följa de verksamhetsmål som är kopplade till uppdraget.
Du kommer även att arbeta tillsammans med lärare i F-3 under skoldagen.
I schemat ingår såväl öppning som stängning av fritids.
Öppet tiderna är 6.30-17.30 (måndag till torsdag)
Fredagar stänger vi fritids kl. 17.00.
Har ni frågor eller funderingar så ring rektor Alex Åsenlund på tel. 070-341 37 40. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Via mejl
E-post: alex.asenlund@njurundafriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i fritidshem". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Njurunda Friskola AB
(org.nr 556854-2210)
Linvägen 19 (visa karta
)
862 41 NJURUNDA Jobbnummer
9525129