Lärare i fritidshem ett års vikariat

Njurunda Friskola AB / Pedagogjobb / Sundsvall
2025-09-24


Visa alla pedagogjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Njurunda Friskola AB i Sundsvall

Njurunda Friskola söker Lärare i fritidshem. Vikariatet är till att börja med ett år men kan komma att förlängas. Vi ser gärna att du har behörighet i ämnet idrott eftersom viss undervisning i ämnet kan förekomma. Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag. Tillsammans har ni ansvar över fritidshemsverksamheten såväl innan skolstart som efter skolan. Ni ska då arbeta utifrån läroplanen för fritidshemmet och följa de verksamhetsmål som är kopplade till uppdraget.
Du kommer även att arbeta tillsammans med lärare i F-3 under skoldagen.
I schemat ingår såväl öppning som stängning av fritids.
Öppet tiderna är 6.30-17.30 (måndag till torsdag)
Fredagar stänger vi fritids kl. 17.00.
Har ni frågor eller funderingar så ring rektor Alex Åsenlund på tel. 070-341 37 40.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Via mejl
E-post: alex.asenlund@njurundafriskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i fritidshem".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Njurunda Friskola AB (org.nr 556854-2210)
Linvägen 19 (visa karta)
862 41  NJURUNDA

Jobbnummer
9525129

Prenumerera på jobb från Njurunda Friskola AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Njurunda Friskola AB: