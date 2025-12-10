Lärare i fritidshem Eringsbodaskolan
2025-12-10
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den röda tråden, en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen! Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övrig personal arbeta för utveckling och lärande i fritidshemmet. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en lärorik, meningsfull och trygg miljö för våra elever på fritidshemmet. Vi eftersträvar kollegialt lärande inom våra olika professioner vilket du kommer vara en del av. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
Tillsammans med övriga kollegor ska du ha skolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig. Du har drivkraft och bidrar till skolans kvalitetsarbete.
I din roll är du delaktig för att skapa en trygg grund för våra elever. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska vara väl förtrogen med skolan styrdokument och insatt i dess dokumentationskrav. Viss del av tjänsten är förlagd till skoltid vilket innebär ett samarbete med undervisande lärare på lågstadiet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Du är professionell, självständig och engagerad i arbetet med elevernas utveckling mot fritidshemmets mål samt väl förtrogen med gällande styrdokument. Du sätter eleven i centrum i alla situationer, har en positiv elevsyn, samt att du har en god förmåga att utveckla och planera undervisningen i samarbete med kollegor.
Du är tydlig och ansvarstagande. Du har även lätt för att samarbeta med elever och vårdnadshavare, såväl som medarbetare och skolledning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen
Rektor
Nina Gruner nina.gruner@edu.ronneby.se 0457-617137
