Lärare i fritidshem
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2026-07-13
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Idag går ungefär 250 fantastiska elever på Källan skola med varierad kulturell och social bakgrund, en mångfald som berikar vår vardag. Förtroendefulla relationer och lärande står i fokus när vi tillsammans arbetar för att vara en skola där både elever och vuxna trivs och utvecklas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, reflektion och utvärdering av fritidsverksamheten. Du erbjuder en stimulerande och utmanande undervisning som bidrar till elevernas utveckling, lärande och måluppfyllelse samt ger dem en meningsfull och rolig fritid.
I rollen ingår också att komplettera den pedagogiska verksamheten i klassrummet dvs du samverkar med lärare och du genomför undervisning under elevernas skoldag. Tillsammans med ditt arbetslag skapar du goda lärmiljöer och möjligheter för ett kreativt lärande. Genom ett skapande, problemlösande och utforskande arbetssätt där lek och rörelse är en självklar del av undervisningen ger du eleverna möjlighet att lära sig på bästa sätt.
Du är väl förankrad i rådande styrdokument och ansvarar för att skolan arbetar mot uppställda mål och för den pedagogiska utvecklingen framåt. I uppdraget ingår också att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och att stärka grupprelationer. Likt övriga i kollegiet är du aktiv rastvärd och äter pedagogiskt några dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som :
• Är utbildad lärare i fritidshem.
• Är förtrogen med fritidshemmets styrdokument och har förmåga att omsätta dessa i praktiken.
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga.
• Har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
• Är en tydlig ledare med god didaktisk förmåga och strukturerad undervisning.
För att trivas i rollen hos oss tror vi att du är kreativ och utvecklingsinriktad, ser varje enskild elevs behov samt har nära till glädje och skratt. Du är lugn och trygg i dig själv och trivs med att skapa ett gott samarbetsklimat med elever, medarbetare och föräldrar. Du trivs bäst när du arbetar i team med andra. Du tycker om att tänka i nya pedagogiska banor och prestigelöst diskutera fram lösningar tillsammans med övrig personal utifrån elevens behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-14 .
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Expedition Ystads kommun
Sveriges Lärare ystad@sverigeslarare.se +46411577324 Jobbnummer
10000672