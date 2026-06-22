Lärare i fritidshem
Burlövs kommun, Tågarpskolan / Förskollärarjobb / Burlöv Visa alla förskollärarjobb i Burlöv
2026-06-22
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Tågarpskolan i västra Arlöv är en fin F-6 skola med två och tre paralleller.
Vi har cirka 380 trevliga elever fördelade på 16 klasser.
2014 byggdes skolan till och vi fick då en fin Hk och No-sal, arbetsplatser, konferensrum och klassrum. I augusti 2024 invigde vi vår nya tillbyggnad innehållande fyra klassrum och en fin fritidsavdelning. En helt nyanlagd, stor och fin skolgård erbjuder möjligheter för lek, lärande och rörelse. Tågarpskolan har fem fritidshemsavdelningar, F-klasserna, åk 1, åk 2, åk 3 samt åk 4–6.
Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, tre specialpedagoger, psykolog, biträdande rektor och rektor.
Att vi som arbetar på Tågarpskolan är välutbildade, engagerade och goda vuxenförebilder är en självklarhet.
Vi arbetar aktivt för att stärka elevernas läsförtåelse och är i en spännande utvecklingsfas.
Burlövs kommun satsar stort på läsning, där fritidshemmet är en viktig del.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som, tillsammans med kollegor, vill fortsätta utveckla fritidshemmets arbete med fokus på rörelse, språkutveckling och lärande i utomhusmiljö. Du blir en del av ett engagerat arbetslag med välutbildade fritidspedagoger, där ni gemensamt planerar och driver en kreativ och lärorik verksamhet för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem. Du har ett stort engagemang samt planerar, strukturerar och genomför det pedagogiska arbetet i enlighet med styrdokumenten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överrenskommelse. Fortlöpande rekrytering.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Tågarpskolan Kontakt
Bitr rektor
Cecilia Lindeheim cecilia.lindeheim@burlov.se 040-6256103 Jobbnummer
9972971