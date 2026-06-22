Lärare i fritidshem
Åstorps kommun, Kvidinge skola / Förskollärarjobb / Åstorp Visa alla förskollärarjobb i Åstorp
2026-06-22
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Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsplats och arbetsuppgifter
På Kvidinge skola (en F–6-skola med ca 200 elever) sätter vi alltid elevens utveckling och välmående i centrum. Vi erbjuder en inspirerande miljö med egna fina lokaler och en stor skolgård fylld av möjligheter – med både multiarena, lekytor och grönområden. Vi söker nu en lärare i fritidshem med anställning på 100 % tillsvidare. Utöver det söker vi två lärare i fritidshem på 80 % som är vikariat.
Som lärare i fritidshem stödjer du barnens utveckling och lärande som pågår under elevens hela skoldag. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar verksamheten med mål att driva skolans utveckling framåt och utifrån gällande styrdokument. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling.
Du planerar, genomför och utvärderar pedagogiska aktiviteter utifrån läroplanen. Det handlar mycket om upplevelsebaserat och grupporienterat lärande genom skapande, lek, rörelse, natur och kultur.
Under skoldagen samarbetar du ofta med övriga pedagoger på skolan. I arbetet ingår att ensam undervisa klasser i praktisk- estetiska ämnen och ansvara för rastaktiviteter. Kandidater med utbildning och eller erfarenhet av att undervisa i bild, musik eller hemkunskap är särskilt intressanta för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid dessa färdigheter för att kunna bredda skolans samlade kompetens.
En stor del av jobbet går ut på att stärka elevernas sociala förmågor, träna på konflikthantering, motverka kränkningar och skapa en trygg och inkluderande gruppdynamik. Vi förväntar oss att du är trygg i ditt ledarskap och att du vill och kan bidra till nytänkande och utveckling.
Du har regelbunden dialog med vårdnadshavare vid hämtning/lämning samt under utvecklingssamtal för att berätta om elevens utveckling och trivsel.
Du dokumenterar det pedagogiska arbetet för att följa upp och utveckla verksamhetens kvalitet.
Vill du arbeta i ett engagerat team där vi tillsammans formar ett fritidshem utifrån elevernas nyfikenhet?
Varför välja oss?
Goda arbetsvillkor: Vi värnar om vårt fritidshem och ser till att du har bra planeringstid och ställtid i din vardag.
Hög trivsel: Våra trivselenkäter och vår låga personalomsättning visar att både elever och personal trivs mycket bra hos oss.
Stark gemenskap: Vi har en kollegial sammanhållning och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Du är lösningsfokuserad och har god förmåga till samarbete. Viktigt är också att vara en god förebild samt vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper. Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande.
Åstorps kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, där hänsyn tas till arbetstagarens erfarenhet, kompetens samt rådande marknadsläge. Det genomförs årligen en löneöversyn där medarbetarna lönesätts utifrån våra lönekriterier: tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet. I Åstorp kommun omfattas anställningen av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-03 Vi önskar att den som får jobbet kan vara tillgänglig från början på augusti men för rätt kandidat kan vi ha en förståelse för att det kan bli något senare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
260 60 KVIDINGE Arbetsplats
Åstorps kommun, Kvidinge skola Kontakt
Biträdande rektor
Bengt Schölander bengt.scholander@astorp.se 042 64436 Jobbnummer
9971784