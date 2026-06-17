Lärare i fritidshem
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2026-06-17
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Glasbergsskolan är en skola med cirka 300 elever från åldrarna förskoleklass till årskurs 6. Till skolan söker vi nu en engagerad och kreativ lärare mot fritidshemmet. Här finns tre arbetslag som arbetar med eleverna i F-3, 4-6 och på fritidshemmet. Skolan är modern med spännande arkitektur där stora glaspartier dominerar byggnaden vilket innebär ljusa och vackra lokaler. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en arbetsplats som har fokus på kreativa lärmiljöer, lek, aktivt arbete med värdegrundsfrågor och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Närheten till skolskogen och Gunnebo Slott gör att verksamheten med fördel kan förläggas ute under skoldagen.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Det är du som lärare som är med och lägger grunden för ett livslångt lärande. Att vara professionell på Glasbergsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Vi vill att skolan präglas av tydligt fokus att alla barn, utifrån sina förutsättningar, skall få en grund att stå på för att lyckas i sin fortsatta skolgång. Ett inkluderande synsätt på pedagogiskt arbete genomsyrar vår verksamhet. Här fi nns erfarna och duktiga pedagoger och vi uppmuntrar kollegialt lärande. Du kommer tillsammans med dina kollegor planera, utveckla och genomföra undervisningen på fritidshemmet samt i rastverksamheten. Som lärare i fritidshem medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans av omsorg och lärande. Tillsammans med kollegor driver och utvecklar du Glasbergsskolans fritidshem. I din roll bidrar du med kunskap och idéer om hur du tillsammans med dina kollegor systematiskt ska förverkliga målen utifrån läroplan och värdegrund i enlighet med Lgr22. Glasbergsskolans fritidshem är i en utvecklingsfas. Därför söker vi dig som inte bara har förmågan att leda och organisera arbetet eff ektivt, utan också inspirera och motivera sina medarbetare. En viktig del i undervisningen i fritidshemmet är de estetiska uttrycken; att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. En annan viktig del av undervisningen är rörelse och att förstå vad som påverkar hälsa och välbefi nnande samt att utveckla elevernas förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
Under skoldagen stöttar du upp i klass utifrån måluppfyllelse och det kompensatoriska uppdraget. Det kan innebära att du under skoltid är ett stöd för och hjälper hela klassen, grupper av elever eller enskilda elever. Under fritidshemstiden leder du grupper av elever i olika aktiviteter ute och inne. Skolan är väl utrustad med digitala verktyg och vi jobbar aktivt med digitalisering.
Kulturen på Glasbergsskolan präglas av ett positivt bemötande, delarkultur och nytänkande anställda med framåtanda. Vi är en mycket driven personalgrupp som ser möjligheter framför hinder. Kunniga pedagoger ser till att varje barn möts och utvecklas från sin egen nivå, från förskoleklass till årskurs 6 och genom en meningsfull fritid på fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare F-3/ grundlärare i fritidshem alternativt inväntar legitimation. Enligt lag krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du ska kunna omsätta pedagogisk teori till praktiskt arbete och vara väl förtrogen med skolans och fritidshemmets styrdokument. Du refl ekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor. Du kan organisera ditt arbete, är trygg, stabil, driven och lösningsfokuserad.
Vi ser också att du:
Har goda ledaregenskaper. Har god förmåga att kommunicera och skapa positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Är ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.Kan ta egna initiativ, är engagerad och intresserad av barns lärande och utveckling. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-03 , upphör: 2026-12-31 .
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning. Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332250". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
Göteborgsvägen 11-17 (visa karta
)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Petra Greisz 031-3152007 Jobbnummer
9967204