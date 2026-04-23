Lärare i fritidshem
Move & Walk Sverige AB / Pedagogjobb / Solna Visa alla pedagogjobb i Solna
2026-04-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Move & Walk skola är en verksamhet i Solna som erbjuder pedagogisk stimulans och aktivitet för barn och unga med funktionsvariationer. Vi arbetar utifrån konduktiv pedagogik, vilket innebär att vi fokuserar på att stärka individens förmåga att aktivt delta i sin egen utveckling och vardag. Vårt mål är att skapa en trygg och inspirerande miljö där varje barn får möjlighet att växa och nå sin fulla potential.Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och inspirerande lärare i fritidshem från augusti 2026 till vår verksamhet. Som lärare hos oss kommer du att vara en viktig del i att skapa ett meningsfullt och utvecklande fritidshem för våra elever. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter som stimulerar barnens lek, lärande och sociala utveckling, alltid med utgångspunkt i den konduktiva pedagogiken.
Konduktiv pedagogik
Konduktiv pedagogik är en pedagogisk metod som bygger på att skapa möjligheter för barn med funktionsvariationer att aktivt delta i sin egen utveckling. Genom att fokusera på individens styrkor och resurser, och genom att använda specifika metoder och tekniker, stöttar vi barnen att övervinna sina hinder och nå sina mål. I praktiken innebär det att vi:
Arbetar med målinriktade aktiviteter: Varje aktivitet har ett tydligt mål och syfte, och barnens framsteg följs upp och dokumenteras.
Fokuserar på delaktighet: Barnen är aktiva deltagare i sin egen utveckling och får möjlighet att påverka sin fritidstid.
Använder sig av hjälpmedel och anpassningar: Vi ser till att alla barn har tillgång till de hjälpmedel och anpassningar de behöver för att kunna delta fullt ut.
Samarbetar med föräldrar och andra professionella: Vi tror på att ett tätt samarbete är nyckeln till framgång.Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera aktiviteter på fritidshemmet.
Skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen.
Arbeta utifrån den konduktiva pedagogiken och anpassa aktiviteter efter barnens individuella behov.
Samarbeta med kollegor, föräldrar och andra professionella.
Dokumentera barnens utveckling och deltagande.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i fritidshem är ett krav.
Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer är meriterande.
Kunskaper om konduktiv pedagogik är meriterande, men vi erbjuder även möjlighet till utbildning.
Du är engagerad, kreativ och har en positiv inställning.
Du är bra på att samarbeta och kommunicera.Så ansöker du
Är du den engagerade lärare i fritidshem vi söker?
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), http://www.movewalk.se
Storgatan 70 (visa karta
)
171 52 SOLNA Jobbnummer
9871014