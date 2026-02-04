Lärare i fritidshem
Överkalix Kommun / Pedagogjobb / Överkalix Visa alla pedagogjobb i Överkalix
2026-02-04
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Överkalix Kommun i Överkalix
Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten och genomkorsas av polcirkeln vilket ger oss ljusa somrar och snörika vintrar. Vi ligger mitt i den gröna omställningen och har en tydligt uttalad ambition att vara med på tillväxttåget och tillsammans skapa ett hållbart Norrbotten.
Lärare i fritidshem
Vi söker nu en engagerad och professionell lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla vår verksamhet utifrån skolans styrdokument och ett tydligt heldagslärande.
Hos oss är fritidshemmet en viktig del av elevernas hela skoldag. Du arbetar nära skolans övriga professioner för att skapa en sammanhållen, meningsfull och trygg lärmiljö där elevernas utveckling, lärande och välmående står i centrum.
Beskrivning av tjänsten
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet utifrån gällande styrdokument. Tjänsten innebär ett nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa ett sammanhållet heldagslärande. Du arbetar relationsskapande för att främja elevernas trygghet, lärande och sociala utveckling.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss:
Planerar, genomför och utvärderar undervisning i fritidshemmet utifrån Lgr22 och övriga styrdokument
Bidrar aktivt till ett heldagslärande i samverkan med skolan
Skapar strukturerade, kreativa och inkluderande lärmiljöer
Arbetar medvetet för att bygga trygga och tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Är delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete
Vi erbjuder
En verksamhet med tydligt fokus på kvalitet och utveckling
Kollegialt samarbete och gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag
Möjlighet att vara med och påverka fritidshemmets innehåll och arbetssätt
En trygg arbetsplats där relationer, delaktighet och lärande värderas högt Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem
Har god kunskap om och arbetar aktivt utifrån rådande styrdokument
Ser relationsskapande som en grund för lärande och utveckling
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
Är lösningsfokuserad, engagerad och trygg i din profession
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Provanställning kan komma att tillämpasErsättning
Månadslön. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig! Vi vill ha din ansökan senast 16 februari 2026. Kontakt
Rektor Anneli Johansson, anneli.johansson@overkalix.se
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, telefon 0926-740 00
Vår uppgift som kommun är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi vill att du blir en del av det!
För att trivas bra hos oss ska du dela Överkalix kommuns gemensamma värdegrund, där ledorden är: engagerad, respektfull, ansvarstagande och professionell. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Som anställd hos Överkalix kommun har du möjlighet till friskvård. Vissa av våra arbetsplatser har flextid och det kan finnas möjlighet till distansarbete, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Personuppgifterna i din ansökan kommer att sparas i 24 månader.
Om du blir anställd sparas dina uppgifter i personakten, annars raderas de sedan två år gått.
• ------------------------------------
Annonssäljare, rekryteringsföretag med flera undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering. Vi har klart vilka rekryteringskanaler som vi vill använda oss av. Vänligen respektera detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Överkalix kommun
(org.nr 212000-2684) Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsutskottet, Grundskola, Fritidshem Kontakt
Anneli Johansson 092674111 Jobbnummer
9722321