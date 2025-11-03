Lärare i fritidshem
Lärandegruppen i Sverige AB / Pedagogjobb / Upplands Väsby Visa alla pedagogjobb i Upplands Väsby
Lärare i fritidshemLärande Grundskola Vira
Om jobbet
På Lärande Grundskola vill vi att varje elev når sina kunskapsmässiga och personliga mål utifrån sina egna behov och förutsättningar. Med hjälp av vår Lärandemodell skapar vi en inspirerande lärmiljö där helhet och sammanhang hänger ihop. Hos oss möter eleverna engagerade och närvarande lärare som väcker nyfikenhet, kreativitet och samarbete genom ett meningsfullt lärande.
Vi söker dig som är lärare inom fritidshem
Som lärare inom fritidshem hos oss skapar du en stimulerande miljö där eleverna kan utvecklas och lära på ett meningsfullt sätt. Du vägleder eleverna utifrån fritidshemmets mål och skolans läroplan. Du arbetar aktivt med att stärka deras sociala färdigheter och relationer. Genom lek, aktiviteter och socialt samspel stödjer du varje elevs individuella utveckling samtidigt som du främjar en god gemenskap i gruppen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
• Att planera, organisera och genomföra fritidshemsverksamhet utifrån elevernas intressen och behov.
• Att främja goda sociala relationer och trygghet med ett medvetet och lyhört förhållningssätt.
• Att använda digitala lärresurser för att utveckla elevernas kunskaper och förmågor på ett lustfyllt sätt.
• Att bedriva tematiskt och projektbaserat arbete med tydliga mål där eleverna får utforska och utveckla sina färdigheter.
• Att samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Du deltar aktivt i arbetet med att utveckla verksamheten och samarbetar i arbetslaget för att skapa en god lärandemiljö. Vi har ett engagerat fritidshemsteam där varje medarbetares insats är viktig för att utveckla fritidshemmet och bidra till en hög kvalitet.KvalifikationerFör att vara aktuell för uppdraget ser vi att du harLärarlegitimation med behörighet som lärare inom fritidshem.Erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna med barn i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel vara barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller diabetes.Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden. Trygghet, utveckling, samarbete och framgång är centrala begrepp hos oss. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och strukturerad samt vill aktivt bidra till verksamhetens utveckling.Varför välja LärandeVår framgång bygger på trygghet, samarbete och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur. Vi ser olikheter som en styrka och arbetar aktivt med kompetensutveckling för att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal trivs och utvecklas.Sök till oss och bli en del av Lärande. Här gör din insats verklig skillnad.
Läs mer om våra verksamheter på vår webbplats http://www.larande.se
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärandegruppen i Sverige AB
(org.nr 556765-4529) Arbetsplats
Lärande Grundskola Vira Kontakt
Biträdande rektor
Elias Merei elias.meri@larandegrundskola.se 0709673965 Jobbnummer
9584651