Lärare i franska åk 6-9
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Ljungby Visa alla grundskollärarjobb i Ljungby
2025-09-29
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Den nybyggda Hjortsbergskolan för åk 7-9 ligger centralt i Ljungby med grönområde i närheten samt i nära anslutning till F-6 skola samt fritidshem. I vår verksamhet har vi även tillgång till idrottshall. Den nya 7-9 skolan har eget kök, matsal och fem hemvister. Skolan är byggd för att vara 5-parallellig med upp till 375 elever, men startar upp med 4 - parallellig verksamhet from hösten 2024.
Hjortsbergskolan är en mångkulturell skola och vi ser alla elever som våra elever. Arbetsmiljön präglas av ett fokus på en god social arbetsmiljö, trygghet, respekt och samarbete. Olikheter ses som en tillgång och målet är att alla elever ska lyckas med sina studier.
Tillsammans för trygghet och kunskapPubliceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta på Hjortsbergskolan och undervisa i franska i åk 6-9. Som lärare i franska planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du ingår i ett arbetslag och samarbetar med övriga lärare i det gemensamma arbetet kring eleverna. Delat mentorskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du som söker bör vara utbildad lärare i franska för åk 6-9 och ha lärarlegitimation. Stor vikt läggs på samarbetsförmåga och förmåga att möta lever i grupp och enskilt.
Erfarenhet från arbete i mångkulturell skola är meriterande. Du är flexibel, stresstålig, samarbetsvillig och kan vara lågaffektiv när det krävs.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
ÖVRIGT
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
