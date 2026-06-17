Lärare i Engelska/språkval till Brönjaskolan
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Boden Visa alla grundskollärarjobb i Boden
2026-06-17
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!Hos oss finns ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskola, kostförsörjning och elevhälsa. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Brönjaskolan är en 7–9-skola i Sävast, sju kilometer utanför Boden centrum, med cirka 250 elever. Brönjaskolan har tre arbetslag organiserade årskursvis och en väl utvecklad och enhetsförankrad elevhälsa. Elevhälsoteamet består av specialpedagog, skollogoped, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och skolsköterska. Brönjaskolan har även ett trygghetsteam bestående av trygghetssamordnare och trygghetsresurs, som arbetar aktivt för att skapa relationer, trygghet och studiero för våra elever. Våra fokusområden är ökad måluppfyllelse genom högre elevnärvaro samt stärkt läs- och skrivförmåga i skolans alla ämnen. Vi har en god utemiljö med basketplan, fotbollsplan och idrottshall samt skogen in på knutarna.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad lärare i engelska och språkval till Brönjaskolan. Din huvudsakliga undervisning är i engelska men du kommer också att hagrupper i engelska under språkvalstid. Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i enlighet med gällande styrdokument och bidra till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö för våra elever.
Du ingår i ett av skolans arbetslag och samarbetar nära kollegor kring elevernas kunskapsutveckling och välmående. I tjänsten ingår även uppdrag som kontaktlärare för en grupp elever. I den rollen arbetar du aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga i sin skolgång. Du förväntas bidra till skolans utvecklingsarbete och vara en aktiv del i det kollegiala lärandet på skolan.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska för årskurs 79. Behörighet i ytterligare ämnen är meriterande. Behörighet eller erfarenhet av undervisning i franska är särskilt meriterande.
Vi vill att du är öppen för varierande arbetssätt, samverkan och skolutveckling. Du har goda pedagogiska insikter och är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Din pedagogiska och sociala förmåga gör att du har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är skicklig på att skapa trygga och utvecklande lärmiljöer där elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Du har god vana att använda digitala verktyg i undervisningen och ser digitalisering som en naturlig del av det pedagogiska arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Joanna Hübinette 0921-62337 Jobbnummer
9967801