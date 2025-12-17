Lärare i Engelska åk 7-9
2025-12-17
På Fredrikshovs slotts skola går cirka 300 elever. Skolan är indelad i två enheter, Fritids/F-3 samt 4-9. Tack vare våra avgångselevers toppresultat, har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i skolverkets statistik under ett flertal år. Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklassen till nionde årskursen skapas möjlighet att utveckla arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, vilket gör att kunskaper och färdigheter metodiskt byggs på till högsta möjliga nivå för eleven.
Vi söker nu en inspirerande lärare i världsklass med inriktning på engelska som är intresserad av ett vikariat på 50% nu under vårterminen i årskurserna 7-9 på vår fantastiska skola. Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i engelska för åk 7-9, har höga förväntningar på eleverna och vill vara med att utveckla Sveriges bästa skola. Då våra elever ofta strävar efter högre kunskaper i åk 9 så är gymnasiekompetens meriterande. Du kommer ansvara för att eleverna förbereds för Nationella proven varför särskild vikt läggs vid erfarenhet av detta.
Du är vidare intresserad av barn och ungdomars utveckling och att ta del av deras skilda erfarenheter för att kunna följa alla elever mot målen. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och genomföra undervisning och stötta eleven utifrån elevens specifika svårigheter. Du genomför och dokumenterar ditt arbete för att leda dina elever till ökad förståelse för deras lärandeprocess. Du har ett stort engagemang för skolfrågor, älskar att vara bland barn och har lätt att skapa relationer till dem och deras vårdnadshavare. Du är van att möta krävande föräldrar och kan själv leda och ansvara för möten med vårdnadshavare. Du har lätt att samarbeta med andra och har ett positivt och konstruktivt förhållningssätt till ditt uppdrag. Du har en stark tro att alla elever kan lyckas. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift och är tydlig men respektfull och på så sätt skapa förtroende hos pedagoger, föräldrar och elever.
Du kommer som lärare i engelska att ingå i skolans arbetslag för 4-9. Det är viktigt att du kan anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt eller förhållningssätt. I din roll ser vi gärna att du tycker om att ta initiativ och vill utveckla din undervisning. Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
Den person som vi vill erbjuda tjänsten ska visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig enligt bestämmelser i 2 kap- 31-33 §§ i skollagen.
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: martina@fredrikshov.se
