Lärare i bild på Frejaskolan
2026-01-27
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
På Frejaskolan är vi sällan nöjda. Vi vet att vi gör ett gott jobb varje dag, men vi vill alltid nå längre. Vi befinner oss i en ständig utveckling av verksamheten. Våra medarbetares erfarenheter tas till vara och är, tillsammans med skolledningens, grunden för vårt utvecklingsarbete. Skolledningens primära roll är att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och systematiskt utveckla undervisningen tillsammans med våra pedagoger. Under sex års tid har vi utvecklat undervisningen genom att öka tydligheten i form av lärandemål, kommunikationen och elevaktivitet i lärandet med hjälp av stödstrukturer/tavelstruktur och kooperativt lärande. Vi har fokuserat på relationellt ledarskap och kommer nästa år fortsätta utveckla undervisningen inom det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. Vi vill att behov av utveckling och aktiviteter hänger ihop och inte upplevs som ytterligare en sak att lägga till i undervisningen.
Här arbetar kompetenta och drivna medarbetare som är lösningsfokuserade, hjälpsamma och vill samarbeta. Vi har en stark ansvarskultur, där vi hjälps åt och delar med oss av framgångar och misstag. Vi är övertygade om att alla elever kan och vill lyckas och jobbar gemensamt mot det målet. Hos oss har du stora möjligheter att påverka verksamheten tillsammans med dina kollegor. Som medarbetare blir du pedagogiskt utmanad och stöttad och bör därför se resultatanalys, reflektion och utvärdering som viktiga delar i att utveckla undervisningen. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.
Frejaskolan ligger i ett villaområde centralt i Gnesta, med promenadavstånd från tåg-, pendel- och busstation. Varje elev från 1-9 har ett eget digitalt lärverktyg i form av iPad eller Chrome book. Som organisationsstöd i lärandet använder vi Google och Vklass.
Elevernas röst:
Vi elever på Frejaskolan vill att du som får tjänsten ska få oss elever att känna oss:
positiva, att vi är välkomna i ditt klassrum, trygga och motiverade
Vi vill att din undervisning ska vara:
varierad, intresseväckande, lära ut på olika sätt och det som ska läras på lektionen är det som kommer på "provet"
Vi söker en lärare i bild för år 7-9. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver det gemensamma arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet och du kan skapa intresse som väcker motivation och drivkraft hos eleverna. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet. Tjänsten är ett föräldravikariat på 80% men det går att få 100% om det önskas och finns kvalifikationer för andra arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med kunskap om och erfarenhet av att undervisa i bild. Din undervisning är strukturerad, tydlig och tar sin utgångspunkt i elevernas intressen. Du kan leverera den undervisning som behövs för att eleverna ska lära, utvecklas och känna sig trygga. Du ser samarbete som en fördel och är en aktiv del i pedagoggruppen. Du vet att den goda undervisningen ligger i skärningspunkten mellan goda relationer, ämnesdidaktisk kunskap och ledarskapsförmåga och det syns i din undervisning.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
