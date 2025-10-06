Lärare Hem- och konsumentkunskap, 65%
2025-10-06
Maria Elementarskola är en fristående skola med enskild huvudman alltsedan den grundades år 1885. Verksamheten drivs av Märta Fransons stiftelse och är inte vinstdriven.
I Maria Elementarskola går runt 360 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Sammanhållning och kamratskap över åldersgrupper är viktiga aspekter för skolan. Eleverna når goda resultat och har roligt på vägen dit.
Vi är en traditionell skola med lärarledd undervisning där kunskapsinhämtning står i centrum. Läxor är ett naturligt inslag och bedömning sker genom betyg från och med årskurs 4.
Inför våren 2026 söker vi en lärare i hem- och konsumentkunskaps på 65% som kan undervisa eleverna i åk 6 & åk 8. Då tjänsten innebär arbete med barn begärs utdrag ur polisens belastningsregister. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Ps. Till nästa läsår 2026/2027 blir det en tjänst på ca 50%
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: marie.gulliksson@mariaelementarskola.se
