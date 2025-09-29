Lärare fritidshem, Långåsskolan
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Till Långåsskolan söker vi en ny kollega. Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem eller dig som är utbildad fritidspedagog.
Skogstorpsområdet arbetar systematiskt med utvecklingsarbete där en utvecklingsgrupp arbetar med skolledningen för ökad kvalitet tex med planeringar, uppföljning och analys. I Falkenberg satsar vi på utveckling av fritidshemmet genom fritidshemslyftet för all personal på fritids.
Långåsskolans fritidshem har två avdelningar och skolan är en av tre skolor inom Skogstorpsområdet i norra Falkenberg. Närheten till skog och den lantliga miljön ger fina förutsättningar för en bra och utvecklande verksamhet för elever och pedagoger. Vi har i dag en genomtänkt rastverksamhet. Vi jobbar med att utveckla fritidspedagogiska planeringar, FRIPPAR för en genomtänkt verksamhet.
Vår vision är att vara en verksamhet som tydligt har sin utgångspunkt i Läroplanen, där vi systematiskt arbetar för att utveckla fritids och den samlade skoldagen.Kvalifikationer
Lärarlegitimation behörighet fritidshem. Du som snart tar din examen är också välkommen att söka och kan bli aktuell för tidsbegränsad anställning.
Önskvärt med ämneskunskap
ÖVRIGT
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
