Lärare fritidshem/ Fritidspedagog
2025-11-14
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.
Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgård.
Virsboskolan är en nyrenoverad, utvecklingsinriktad och trivsam skola som ligger i Virsbo och består av förskoleklass, grundskola för skolår 1-6 samt fritidshem med ca 80 elever.
Vi arbetar för att eleverna ska nå sina mål och förverkliga sina framtidsdrömmar.
Vi söker en Lärare i fritidshem/Fritidspedagog för placering på Virsboskolan.
I uppdraget ingår det att planera, genomföra och följa upp verksamheten i samarbete med kollegor för elevens, gruppens och skolans utveckling. Du kommer att agera som värd på rasterna samt planera, genomföra och utvärdera rastaktiviteter. Under dagtid samverkar du dessutom i olika klasser på skolan.Kvalifikationer
Du är legitimerad fritidspedagog/lärare i fritidshem. Som person är du strukturerad, engagerad, har lätt för att arbeta i grupp, är en vuxen förebild med god social förmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har lätt att hitta samarbetsformer och ser arbetslaget som en tillgång. Vi lägger stor vikt vid förmågan att skapa personliga relationer.
I den här rekryteringen behöver du lämna utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
