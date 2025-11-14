Lärare Fritidshem
Malmen Montessori i Borås är naturskönt belägen strax intill vackra Ramnasjön i en stor, äldre och vacker tegelbyggnad. Vi är en av landets största montessoriskolor med ungefär 730 barn i förskola, grundskola och fritidshem och har drygt 120 anställda. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper.
Vi söker dig som är legitimerad lärare/fritidspedagog med behörighet att undervisa på fritids.
Vi letar efter dig med ett nyfiket förhållningssätt, som är positiv, ansvarsfull, flexibel och trygg. Du har ett strukturerat, kreativt arbetssätt och är duktig på att inspirera och motivera barnen till att upptäcka, lära och utvecklas.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket och är intresserad av montessoripedagogiken. Det är inte ett krav att vara montessoriutbildad utan fortbildning sker internt. Du är med och utvecklar vår verksamhet i relation till läroplanen och vår montessoriska bildningsplan.
Du stimulerar varje barn att bilda sig och växa med sina uppgifter och ger frihet under ansvar. Ur den friheten kan elevernas självständighet utvecklas, som sen ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i januari månad 2026. För den här tjänsten tillämpar vi semestertjänst.
"Montessori först" är något vi vill att alla på Malmen Montessori ska uppleva. Det är ett förhållningssätt som ska prägla vår verksamhet. Vi bemöter vart barn på sitt sätt. Barn ska ges möjlighet att hitta sin inre drivkraft och disciplin för att stärka sin vilja att lära och nå sin fulla potential.
Genom montessori först och vart barn på sitt sätt skapar vi trygga, självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Barn med kunskaper - för livet. Alla barn är början på något stort.
Vår verksamhet drivs av en föräldraförening och vår huvudman är en styrelse där skolchef ingår, samt ledningsgrupp. Föräldrarna är våra stöttepelare och viktiga att ha en god kommunikation med.
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta HR-ansvarig Allan Sommarblad allan.sommarblad@malmen.com
, 0708-10 11 46.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
