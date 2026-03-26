Lärare för åk 1-3 Bogesundsskolan
2026-03-26
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Bogesundsskolan är en F-6 skola som ligger i de centrala delarna av Ulricehamn. Vi är en skola med cirka 450 elever med två/tre paralleller i varje årskurs samt tre fritidshemsavdelningar.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i arbetslag med behörig och erfaren personal. Vår vision är att Bogesundsskolan ska vara en trygg plats med en öppen och positiv anda där vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.
I vår verksamhet fokuserar vi på att alla elever ska trivas och vara trygga i skolan. De ska få möta ett innehåll som främjar lärande och utveckling utifrån sina erfarenheter, förmågor och förutsättningar. På Bogesundsskolan ska våra elever få vara delaktiga och ha ett aktivt inflytande över sin utbildning.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar undervisning och planering i årskurs 1-3, både enskilt och i nära samarbete med arbetslaget. Arbetet utgår från läroplanens mål och riktlinjer och präglas av ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling.
Som en del av uppdraget kan du även komma att ingå i någon av skolans arbetsgrupper, där vi tillsammans driver viktiga frågor som rör undervisning, värdegrund och skolutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för årskurs 1-3, med undervisningsbehörighet i svenska, matematik och engelska. Vi ser gärna att du även har ytterligare behörighet i SO, NO, musik och/eller bild. Erfarenhet av arbete i förskoleklass och inom fritidshem är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du har ett starkt engagemang för elever i behov av särskilt stöd samt för undervisning och undervisningsutveckling i årskurs 1-3, liksom för värdegrundsarbete. Vi ser gärna att du har kunskap om och förståelse för arbete med PALS.
Som person är du strukturerad och har god förmåga att planera och organisera undervisningen utifrån elevernas behov. Du visar ett genuint engagemang för både elevernas utveckling och skolans verksamhet i stort.Du ser möjligheter i förändring och bidrar aktivt till skolans utveckling. För dig är ett gott samarbete med kollegor en självklarhet, och du har en välutvecklad förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
ÖVRIGT
Bifoga examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315430".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/omkommunen/politik-och-beslut/visionochledningsfilosofi/ Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Bogesundsskolan Kontakt
biträdande rektor
Marie Libell 0321-59 53 37 Jobbnummer
9820327