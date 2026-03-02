Lärare F-3
Avesta kommun, Markusskolan / Grundskollärarjobb / Avesta Visa alla grundskollärarjobb i Avesta
2026-03-02
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Markusskolan i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
I arbetet som klasslärare i årskurs 1-3 på Markusskolan ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Arbetet utförs enligt gällande styrdokument. Lärarrollen innebär att verka för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar man även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. Som lärare på Markusskolan ingår ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har :
• Lärarlegitimation F-3
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Erfarenhet av språkstödjande undervisning
Vi vill också att du har:
• Bra samarbetsförmåga
• Förståelse för elevers olika behov
• God struktur och tydlighet i din undervisning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308949/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Markusskolan Kontakt
Biträdande rektor
Elisabeth Andersson elisabeth.b.andersson@avesta.se 0226-64 50 73 Jobbnummer
9771779