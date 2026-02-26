Lärare F-3
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i lågstadiet/förskoleklass som kan förstärka vårt team med möjlighet till förstelärarskap.
Racklöfska skolan ligger mitt i centralorten Järpen i Åre kommun, Jämtlands län. I skolan går ca 150 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i direkt anslutning till härliga längdspår, ishall, simhall, och idrottshall. Kommunbiblioteket ligger på gångavstånd från skolan. Placeringen av skolan är idealisk för skolverksamhet med närhet till idrott, natur och kultu. Skolgården erbjuder goda möjligheter till aktiviteter där finns bland annat streetbasket, klätterställningar, gungor, ett litet skogsområde, en sportarena med konstgräs, pulkabacke, grillplats och en stor fotbollsplan. Skolan ligger i direkt anslutning till "Verket" - aktivitetsyta med bl.a. cykel- och skatepark. Flera av friluftsdagarna tillbringas på våra närliggande fjäll.
Skolan är organiserad i tre arbetslag: F-3, 4-6 samt fritidshem. På Racklöfska skolan jobbar vi för att alla ska må bra, såväl elever som personal. Kollegialt lärande och samarbete med all personal för att öka kvalitet är något vi prioriterar. Välkommen till Racklöfska skolan - En skola full av möjligheter!
I ditt uppdrag som ansvarig lärare ska du tillsammans med arbetslaget arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande. Skicklighet i hantverket och en bred ledning & stimulans kommer vara meriterande.Kvalifikationer
• Vi söker dig som är behörig att undervisa i förskoleklass och åk 1-3.
• Du har en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i samspel med både elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning.
• Vi tänker att du har mycket god förmåga att arbeta både målinriktat och lösningsfokuserat utifrån gällande styrdokument och att barnets bästa alltid finns i ditt fokus.
Som person har du lätt för att samarbeta, känner dig trygg och säker även vid utmanande lägen och kan enkelt anpassa dig till olika typer av uppgifter och situationer. Du hittar ofta win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och kan enkelt skilja på sak och person. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, de nio pedagogiska frågorna och flera gemensamma lektionsstrukturer på skolan för att gynna eleverna.
Det kan vara möjligt att kombinera tjänsten med försteläraruppdrag, för detta ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av samma roll.
Vi rekryterar och intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Anställningen är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. utdrag ur belastningsregistret skall inlämnas innan tjänsten kan tillträdas. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
