Lärare F-3 - Liljeforsskolan (tidsbegränsad)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-18
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och göra skillnad för skolans alla elever? Drivs du av ett stort engagemang och en vilja att tillsammans med andra ta dig an nya utmaningar? Är du en flexibel och lösningsorienterad teamspelare? Då är Liljeforsskolan en arbetsplats för dig!
Liljeforsskolan är en F-5 skola som ligger i Gränbyområdet. På skolan går ca 320 elever och där arbetar ca 50 personal. Skolan är en av Uppsala kommuns skolor som är utvald för särskilda stödinsatser. Detta innebär att skolan kan ha mindre klasstorlekar och en högre personalbemanning än vad många andra skolor har. Skolan ligger mitt i bostadsområdet, men är omgiven av fina parker, vilket möjliggör kreativ och lärande utevistelse.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i skolans teoretiska ämnen. Vi ser gärna att du är behörig att undervisa i ämnet SVA. Du får möjligheten att, tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor, göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, ditt kunnande och ditt engagemang. Tillsammans verkar ni för att alla elever ska nå sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. I tjänsten ingår att vara mentor för ett antal elever i årskursen.
I arbetet på vår skola kommer du lära tillsammans med dina kollegor och ni kommer att bidra till att utveckla verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska utvecklas och må bra! Denna tjänst är en tidsbegränsad anställning under höstterminen 2026.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är en förutsättning för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt. Goda IT-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete är även önskvärt. Har du tidigare arbetat i en F–5-skola är det meriterande, liksom behörighet i ämnet svenska som andraspråk (SVA).
I din roll tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger goda resultat. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Med en god pedagogisk insikt har du förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. I din undervisning anpassar du ditt budskap efter mottagare.
I förändring har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karin Mann, rektor, 018-727 09 77.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Karin Mann 018-727 09 77 Jobbnummer
9971120