Lärare årskurs 4-6
Växsjö byskola AB / Grundskollärarjobb / Bollnäs Visa alla grundskollärarjobb i Bollnäs
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växsjö byskola AB i Bollnäs Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Fri att Växa – Växsjö Byskola och Fjärilens Förskola är belägna sju kilometer norr om Bollnäs, i den vackra Ljusnans dalgång. Här erbjuder vi en trygg och stimulerande miljö som skapar goda förutsättningar för lärande och personlig utveckling. Vi tror på den lilla skolans styrka och arbetar aktivt för att våra elever ska utvecklas till respektfulla, omtänksamma och ansvarsfulla individer.Om tjänsten
Vi söker nu en lärare till årskurs 4-6 där undervisning i ämnena NO och bild ingår under läsåret 26/27. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning och omfattar 7h i veckan. I arbetstiden ingår undervisning i en liten grupp, planering och dokumentation.
Som lärare i mellanstadiet kommer du ha en betydande roll i att inspirera och vägleda eleverna i deras kunskapsutveckling. Du planerar och genomför din undervisning enligt LGR 22 och andra relevanta styrdokument.Kvalifikationer
Är utbildad och legitimerad lärare med inriktning mot årskurs 4-6 samt behörig i NO och Bild.
Har erfarenhet av undervisning inom grundskolan.
Är väl insatt i LGR22 och arbetar strukturerat med planering och bedömning.
Vi söker dig som brinner för undervisning och lärande och som vill undervisa och inspirera elever i årskurs 4-6 att utveckla sina kunskaper och sin nyfikenhet inom NO och bild. Du är en engagerad och kreativ pedagog som skapar en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna glädje i sitt lärande.
Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen startar den 3 augusti och vi kommer att gå vidare med sökande som har relevant behörighet för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växsjö byskola AB
(org.nr 556802-1496)
Gamla Landsvägen 120 (visa karta
)
821 94 BOLLNÄS Arbetsplats
Växsjö Byskola AB Kontakt
Rektor
Emelie Mattsson emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se Jobbnummer
9970138