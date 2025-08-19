Lärare år 1 Dalarö skola

Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge
2025-08-19


Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.



Dalarö skola söker lärare till årskurs 1

Vill du vara med och ge våra yngsta elever en trygg och inspirerande start på sin skolresa?
Nu söker vi en engagerad lärare till årskurs 1 på Dalarö skola.

Om skolan
Dalarö skola ligger naturskönt i skärgården och är en F-9-skola med cirka 300 elever. Här finns närhet till hav och natur, engagerade kollegor och en stark gemenskap. Vår äldsta skolbyggnad firar i år 150 år - en påminnelse om vår långa tradition, samtidigt som vi ständigt utvecklar undervisningen för framtiden.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Om tjänsten
Som klasslärare i årskurs 1 blir du en viktig del i elevernas första steg i skolan. Du ansvarar för undervisningen i grundläggande ämnen, och tillsammans med kollegor i arbetslaget skapar du en lärmiljö där eleverna känner sig trygga, nyfikna och motiverade.

Vi söker dig som

är legitimerad lärare med behörighet i de lägre årskurserna

har ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling

vill bidra till en positiv och inkluderande lärmiljö

ser samarbete och kollegialt lärande som en självklarhet

Vi erbjuder

en trygg och välkomnande arbetsplats med engagerade kollegor

småskalighet och närhet - både mellan elever och personal

en skola med stark förankring i lokalsamhället och närhet till naturen

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 september. Intervjuer sker fortlöpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse

Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor Magnus Andersson på 08 6065101 alt magnus.andersson@haninge.se

Välkommen till Dalarö skola - där tradition möter framtid

Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/493".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haninge kommun (org.nr 212000-0084)

Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Dalarö skola

Kontakt
Magnus Andersson
+4686065101

Jobbnummer
9465785

