Lärare år 1 Dalarö skola
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2025-08-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Dalarö skola söker lärare till årskurs 1
Vill du vara med och ge våra yngsta elever en trygg och inspirerande start på sin skolresa?
Nu söker vi en engagerad lärare till årskurs 1 på Dalarö skola.
Om skolan
Dalarö skola ligger naturskönt i skärgården och är en F-9-skola med cirka 300 elever. Här finns närhet till hav och natur, engagerade kollegor och en stark gemenskap. Vår äldsta skolbyggnad firar i år 150 år - en påminnelse om vår långa tradition, samtidigt som vi ständigt utvecklar undervisningen för framtiden.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som klasslärare i årskurs 1 blir du en viktig del i elevernas första steg i skolan. Du ansvarar för undervisningen i grundläggande ämnen, och tillsammans med kollegor i arbetslaget skapar du en lärmiljö där eleverna känner sig trygga, nyfikna och motiverade.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet i de lägre årskurserna
har ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling
vill bidra till en positiv och inkluderande lärmiljö
ser samarbete och kollegialt lärande som en självklarhet
Vi erbjuder
en trygg och välkomnande arbetsplats med engagerade kollegor
småskalighet och närhet - både mellan elever och personal
en skola med stark förankring i lokalsamhället och närhet till naturenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 september. Intervjuer sker fortlöpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse
Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor Magnus Andersson på 08 6065101 alt magnus.andersson@haninge.se
Välkommen till Dalarö skola - där tradition möter framtid
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Dalarö skola Kontakt
Magnus Andersson +4686065101 Jobbnummer
9465785