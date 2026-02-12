Lärare anpassad vuxenutbildning
Vill du göra skillnad för några av dem som behöver allra mest stöd i sitt lärande?
Är du speciallärare? Vill du ha ett arbete där du får arbeta med vuxenutbildning och anpassad undervisning? Vill du vara på en arbetsplats där samarbete, flexibilitet och ett elevcentrerat arbetssätt är självklara delar av vardagen?
• Då ska du söka det här jobbet!
Om arbetsplatsen
Vuxnas lärande i Sala är en kommunal verksamhet som erbjuder vuxenutbildning i olika former. Vi arbetar för att ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Hos oss möter du en inspirerande miljö där samarbete och flexibilitet är en självklar del av vardagen. Vi är 20 medarbetare varav flertalet lärare, men det finns även adminsitratörer och studie- och yrkesvägledare. Det är 2 lärare som har delar av sina tjänster på anpassad utbildning, det vi kallar Lärvux.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att undervisa inom anpassad vuxenutbildning, men tjänsten kan även innefatta undervisning som speciallärare mot SFI och grundläggande läs- och skrivinlärning, beroende på behov och din erfarenhet. Vi värdesätter ett elevcentrerat arbetssätt där undervisningen anpassas efter individens förutsättningar och mål. UtöverKvalifikationer
Speciallärarutbildning är ett krav, gärna med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
Du har behörighet att undervisa på grundläggande nivå, gärna även gymnasial nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla anpassad undervisning för vuxna.
Flexibilitet och god samarbetsförmåga är avgörande. Vi söker dig som har ett stort engagemang för elevernas utveckling och kan anpassa dig efter olika behov och förutsättningar. Självklart har du kunskap och engagemang i frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Ange anställningsvillkor heltidstjänst
Tillträde enligt överenskommelse
Anställning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 260315.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
tf rektor Ewa Gustafsson eva.gustafsson@skola.sala.se Facklig kontakt
Sveriges lärare Marita Karlström Andersson, tlf 076-7254800 marita.karlstromandersson@skola.sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
Tillitsbaserad ledning och styrning samspelar med vårt arbetssätt enkelt, effektivt och medborgarvänligt vilket ökar Sala kommuns kvalitet och stärker våra resultat. I Sala kommun är vi alla medarbetare och vissa av oss har också ett ledaransvar genom sin roll som chef. Med tillitsbaserad ledning och styrning och ett aktivt medarbetarskap utvecklas ett naturligt samspel.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
