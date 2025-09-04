Lärare åk F-3 till Vasaskolan, vikariat
Brinner du för det pedagogiska arbetet och ser goda relationer som en självklarhet för att nå lyckade resultat? Då är det dig vi söker!
Vasaskolan är en tre-parallellig F-3 skola som ligger i centrala Strängnäs, 5 minuters gångavstånd från Centralstationen. För nuvarande har vi ca 260 elever och på skolan finns ett fritidshem uppdelat på två avdelningar. Vi har ett stabilt elevunderlag och en kompetent personalgrupp med goda resurser då det på skolan finns SvA-lärare, 3 speciallärare och en specialpedagog. På Vasaskolan ställer vi höga krav på både elever och personal och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och undervisningen för att på så sätt skapa goda lärandesituationer och hög måluppfyllelse för alla våra elever. Bemötandet och ledarskapet i klassrummet är viktiga delar i vårt arbete.
Vi söker en F-3 lärare för ett vikariat under i första hand vårterminen men med möjlighet till förlängning.
Du som söker bör ha en bred ämneskompetens. Grunden är klasslärare men viss ämneslärarskap kan förekomma för att säkra upp behörigheterna. Du kommer tillsammans med kollegor utveckla undervisningen och lärmiljöerna för att skapa positiva förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning.
Som F-3 lärare arbetar du som klasslärare i förskoleklass och upp till trean. Som förskoleklasslärare arbetar du även en viss tid på morgonfritids. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad lärare mot de tidigare åren, F-3 eller lågstadielärare, med tillhörande lärarexamen och uttagen lärarlegitimation.
• har god digital kompetens.
• har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som lärare i åk F-3.
Som person söker vi dig som är trygg i samarbetet med vuxna, både arbetskamrater och föräldrar. Du ser alltid möjligheterna i stället för hindren då det är en förutsättning för att utveckla eleverna och verksamheten. Du är lugn, stabil, positiv och har goda ledaregenskaper samt ett starkt engagemang som bidrar till motiverade elever och ökad måluppfyllelse.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Urvalet sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
