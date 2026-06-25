Lärare åk 7-9 Sv/Fra till Gantoftaskolan
Helsingborgs kommun / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-06-25
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Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Vi är en F-9 skola med ~400 elever och 50 medarbetare. På Gantofta skola ingår personalen i olika arbetslag som styrs av arbetslagsledare. I skolans ledningsgrupp sitter rektor, biträdande rektor och administrativ chef tillsammans med arbetslagsledarna.
Vi jobbar aktivt med hållbar utveckling i fokus samt trygghet och trivsel och lärande som våra prioriterade mål. Gantofta skola har 3 valbara profiler för åk 6-9; Fotboll, Science och Innebandy.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare i arbetslag 7-9 med undervisning i ämnena svenska och franska på högstadiet. Tillsammans med dina kollegor i ett fantastiskt arbetslag samarbetar du med planering, undervisning, utvärdering och pedagogisk dokumentation. För ökad måluppfyllelse och för den sociala sammanhållningen arbetar vi med kooperativt lärande och i detta arbete kommer du att spela en viktig roll. Du delar med dig av din erfarenhet och dina kunskaper inom din ämnes- och lärarkompetens.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare och har tidigare erfarenhet av undervisning i ämnena svenska och franska. För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Du är en positiv person som ser varje individs behov och anpassar undervisningen efter detta. Du har lätt för att samarbeta med andra kollegor och vill vara en del i gemenskapen här på skolan.
Det är viktigt för oss att du kan skapa goda relationer samt visar intresse och förståelse för olikheter. Du vet att nyckeln till framgång är genom god kommunikation mellan dig, dina elever och kollegor. Du är positiv till nya idéer och initiativ till förändringar och ser lösningar istället för problem. Att kunna samarbeta och sprida din egen kompetens och dela erfarenhet med andra ser vi som en viktig del i uppdraget. Vi tillämpar löpande urval och ber dig därför att ansöka snarast möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Anställningsform: Tillsvidare. Ferieanställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-11
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare. Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Fackförbund
Sveriges Lärare Facklig organisation helsingborg@sverigeslarare.se +4642105494 Jobbnummer
9979134