Lärare åk 4-6, vikariat
Borlänge kommun, Nygårdskolan / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2025-12-10
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Nygårdskolan i Borlänge
Nygårdskolan är en mångkulturell F-6 skola i Borlänge kommun med ca 300 elever. Skolan ligger beläget i en vacker omgivning med nära till naturen. Skolan är just nu i en mycket spännande utvecklingsfas, där fokus ligger på kunskap, glädje, trygghet och studiero. Vi arbetar aktivt varje dag för att ge våra elever de bästa förutsättningar till att kunna påverka sin framtid. Våra elever på Nygårds skall varje dag mötas av personal som visar tilltro till deras förmåga att kunna nå så långt det är bara är möjligt både kunskapsmässigt och socialt!
"Vi ska ha en skola med fokus på kunskap och arbetsro där alla når sina mål och kan välja sin egen framtid".
På Nygårdskolan arbetar vi i årskursteam, trygghetsteam och elevhälsoteam.
Skolan genomsyras av arbetsglädje, kollegialt lärande och gemensamma mål.
Skolledning tillsammans med förstelärare driver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån skolans behov, forskning och beprövad erfarenhet.
Vi söker dig som vill var med och driva vårt spännande utvecklingsarbete tillsammans med oss i att göra skillnad för varje enskild elev!
Självklart lockar vår kommuns värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
En av våra lärare kommer vara ledig från april 2026. Nu söker vi dig som tillsammans med personal, skolledning och elever vill driva och utveckla undervisningen i åk 4-6.
Som lärare hos oss planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar du undervisningen utifrån gällande styrdokument och lagstiftning.
Vi arbetar i ämnes- och stadiearbetslag vilket gör att pedagoger får möjlighet att utvecklas tillsammans, så att delta i kollegiala samtal och utvecklingsgrupper ingår i uppdraget. Vi utvecklar hela tiden vår pedagogiska verksamhet för att säkerställa en hög måluppfyllelse bland våra elever.
Mentorskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i åk 4-6.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav.
Det är meriterande om du har behörighet och erfarenhet av att undervisa i matematik och NO ämnena.
Erfarenhet av att arbeta med elever som är flerspråkiga är också meriterande.
Du kan skapa varierande och engagerade lektioner anpassade efter elevernas behov. Du har höga förväntningar och ställer tydliga krav på varje elev. Du bidrar till att varje elev utvecklas och får kunskap, drivkraft och motivation.
Du är naturlig och trygg i din förmåga att skapa relationer med unga människor. Du bemöter din omgivning med respekt, lyhördhet och nyfikenhet.
Du är tydlig i din kommunikation och samarbetar med elever, kollegor och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Nygårdskolan Kontakt
Rektor
Nicola Barker 0243-744 98 Jobbnummer
9636751