Lärare åk 4-6 SV/SO/eng
Vänersborgs Kommun / Grundskollärarjobb / Vänersborg Visa alla grundskollärarjobb i Vänersborg
2025-09-10
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs Kommun i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Öxnereds skola är belägen 5 km från Vänersborgs centrum med närhet till Öxnereds järnvägsstation.
Vår skola har naturen tätt inpå, vilket vi gärna utnyttjar.
Vill du tillsammans med oss vara med och utveckla och leva vår verksamhetsidé "Tillsammans gör vi bra bättre", så att det blir den bästa skolan för våra elever, föräldrar och pedagoger, då ska du söka till oss!
Vi är en skola som ständigt vill utvecklas och i det arbetet har vi fokus på undervisning i våra gemensamma analyser och vårt arbete framåt.
Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Öxnered skola är du väl förtrogen med nu gällande styrdokument och arbetar utifrån dem. Du anpassar verksamheten utifrån den elevgrupp som du har och stort fokus ligger på tillgängliga lärmiljöer.
Du är en bärare av styrkan av kollektivet framför jaget och du vill bidra till att våra elever ska lyckas så långt som möjligt utifrån var och ens förutsättningar och behov.
Det krävs mod, flexibilitet, tydlighet och stort fokus på det kollegiala samarbetet i en professionell skolkultur.
Vi vill ha dig som har ett tydligt ledarskap, gärna några års erfarenhet av läraryrket och som vill göra förändringen tillsammans med andra men som inte heller tvekar på att ta initiativ till förändringar och fatta beslut som krävs. Kvalifikationer
Leg. lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6
Fokus kommer att ligga på undervisning i SV/SO/eng Åk 6
Intervjuer kan komma att ske under rekryteringsperioden.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Öxnereds skola Kontakt
Linda Forssén 0521-721750 Jobbnummer
9501003