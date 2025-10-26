Lärare åk 4-6
2025-10-26
Fyren EkAlmen är en väletablerad F-6 skola i Örebro kommun, med en familjär känsla, utifrån att vi värdesätter och jobbar för trygghet och trivsel - både för elever och personal. Nu söker vi en legitimerad lärare för undervisning i åk 4-6 from vårterminen -26.
Du är mentor för ett antal elever och undervisar främst i svenska och so i åk 4-6.
Erfarenhet av IKT är meriterande.
Du ingår i ett arbetslag som har ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget.
Vi förväntar oss att DU:
• tar ansvar och finns på plats på jobbet
• är initiativrik och pålitlig
• har höga krav på dig själv och dina kollegor
Som pedagog på Fyren förväntas Du att följa våra ledljus samt att vara en tydlig, uppmuntrande och utmanande vuxen.
Vi erbjuder en skola där eleverna får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Som pedagog hos oss ges Du möjlighet att vara med och utveckla en skola som vill ge eleverna verktyg och mod att möta och utveckla framtiden!
Skolan ligger vackert belägen med närhet till Hjälmaren och naturområden i Ekeby-Almby öster om Örebro.
Fyrens ledljus är TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP
Hos oss på Fyren EkAlmen kommer Du mötas av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje tillsammans med drivkraftiga kollegor.
ÖVRIGT
Intervjuer och ev anställning sker löpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
