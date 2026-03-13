Lärare åk 1-6 Dotorpsskolan
2026-03-13
Nu söker vi dig som är legitimerad lärare 1-6 och som vill arbeta på Dotorpsskolan!
Dotorpsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem.
Det går ca 210 elever hos oss. Vi har en familjär stämning och ser möjligheterna i vår stora mångfald av kultur och språk.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på heltid som lärare.
Du ansvarar och planerar för det pedagogiska arbetet i klassrummet. Du har kollegor nära att samverka och planera undervisningen tillsammans med. Vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt, stöttar och hjälper varandra att utvecklas genom kollegialt samarbete med eleven i fokus. Dotorpsskolan arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt, under läsåret har vi arbetat med tidig språkinlärning.
Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för våra elever och att vi erbjuder meningsfulla och goda utvecklingsmöjligheter samt ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor. Alla elever ska vara trygga, trivas och lära i vår skola.
Välkomna att söka till Dotorpsskolan och arbeta tillsammans i den lilla skolan, fokus för oss är det kollegiala lärandet, samarbeta och lära av varandra med eleverna i centrum!
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har lärarexamen och legitimation för arbete i åk 1-6. Du som lärare i grundskolan ska tillsammans med kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanernas mål. Du ska planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet samt arbeta för en trygg och stimulerande arbetsmiljö för både elever och kollegor. Du ska vara flexibel, nyfiken på att utvecklas och ha eleven i centrum.
Upplysningar
Vi kommer att ha löpande urval och intervjuer kommer hållas under ansökningstiden. Vänta inte med din ansökan!
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en tjänst ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2026-03-13
