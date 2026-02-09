Lärare åk 1-2 till Hakkasskolan
2026-02-09
Beskrivning av verksamheten
Hakkasskolan i byn Hakkas är en rymlig grundskola på landsbygden i Gällivare kommun. Den omfattar förskoleklass, fritidshem samt grundskolans åk 1-9. Skolan har ca 70 elever från Hakkas och de omgivande byarna, med viss inflyttning. Skolan har nära tillgång till badhus och stora naturområden som används i elevernas alla aktiviteter. Hakkasskolan är en liten skola där vi utvecklar nära relationer och vågar lyckas och misslyckas tillsammans. Vår vision är "För en framtid där allt är möjligt!". Vi utvecklar ständigt undervisningen och våra lärmiljöer för att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättningar för att lära. Hakkasskolan har beviljats en ERASMUS+ ackreditering för 2021-2027. Detta innebär kontinuerliga samarbetsprojekt med andra skolor runtom i Europa med möjlighet till resor inom tjänsten för alla deltagande pedagoger. Målen för ERASMUS+-arbetet är att samverka med andra skolor i Europa som har liknande utmaningar som vi har, att stärka elevernas motivation att läsa flera språk, vidareutveckla fjärrundervinsingen samt ge elever och lärare möjlighet att se på den egna hembygden ur nya perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Som pedagog på Hakkas skola arbetar Du med allt det som berör undervisningen. Du förbereder, planerar, genomför och utvärderar elevernas framsteg och din egen undervisning. Du arbetar i nära samverkan med vårdnadshavare. Du deltar aktivt på skolans möten och skolans samt din egen utveckling. De flesta av pedagogerna arbetar även som ansvarig mentor i en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation för åk 1-2 samt har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Vi utvecklar vårt arbete genom pedagogiska samtal och kollegialt lärande och ser det som en styrka att kunna hjälpa varandra för att våga vara nyfikna inför nya sätt att arbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Vid anställning har vi ett krav på utdrag från polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad 12ggr per månad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Ferieanställning
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Upplysningar
Rektor Per Coronius, tel:0970- 818 013
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
