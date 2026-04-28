Lärare 4-6 till Skräddarbacksskolan
Borlänge kommun, Skräddarbacksskolan / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2026-04-28
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Skräddarbacksskolan i Borlänge
Skräddarbacksskolan är en F-6-skola som ligger vackert belägen på en liten höjd, med närhet till skog och mark i stadsdelen Skräddarbacken. Totalt finns ca 500 elever och ca 70 personal på skolan. Vi har en stabil och behörig personalgrupp med lång erfarenhet. Vi har en trygg skolmiljö där vi tillsammans arbetar för att skapa en grund för lärande och utveckling utifrån varje elev. Vi har en kompetent och välutvecklad elevhälsa med funktioner som specialpedagog, kurator och speciallärare. Det finns också en tydlig struktur för vårt utvecklingsarbete där våra erfarna förstelärare är med och leder utvecklingsarbetet mot verksamhetens mål på skolan tillsammans med rektor.
Vi arbetar med läs- och skrivmetoden "Att skriva sig till läsning", vilket innebär att eleverna redan från förskoleklass arbetar med digitala verktyg för läs- och skrivinlärning. Skräddarbacksskolan samarbetar med Högskolan Dalarna och tar emot lärarstudenter, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Vi samarbetar med Dalarnas idrottsförbund och erbjuder alla elever pedagogledda rörelseaktiviteter varje vecka.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-28

Arbetsuppgifter
Arbeta som lärare utifrån din behörighet på mellanstadiet där huvuduppdraget är att planera, genomföra samt utvärdera undervisning. Du kommer vara mentor för en klass samt delta i utvecklingsarbete tillsammans med lärare inom samma årskurs men också i större arbetslag och med andra kollegor.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimerad lärare för åk 4-6 alternativt åk 16, där läs -och skrivinlärning finns med i din utbildning tillsammans med matematik.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt bra engelska.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en kommunikativ person som är skicklig på att göra dig förstådd men du är också inlyssnande. Du ser samarbete som en självklarhet vilket gör att du kan se och möta olika behov. Du är också självständig och kan driva ditt eget arbete och omsätta tankar och idéer till handling. Du förmedlar både egna och andras idéer om hur organisationen kan förbättras och arbetar tillsammans med dina kollegor för att uppnå målen med eleven i fokus varje dag.
Meriterande kvalifikationer:
Behörighet i övriga ämnen åk 4-6.
Erfarenhet av arbete inom skola då du har en förståelse för uppdraget samt vilka utmaningar skolan står inför.
Erfarenhet av att arbeta utifrån läs-och skrivinlärningsmetoden Att skriva sig till Läsning.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Erfarenhet av utveckling av rastaktiviteter/utomhuspedagogik.
Kunskap i övriga språk.
Körkort B.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Skräddarbacksskolan Kontakt
Rektor
Marita Hedlund 0243-744 90 Jobbnummer
9879936