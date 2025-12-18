Lärarassistent till Vikarbyns skola
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
I västra rektorsområdet ingår skolorna i Sätra, Söderås och Vikarbyn. Skolorna ligger vackert belägna i genuina bymiljöer med livskvalitet inpå knutarna.Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning
Vikarbyns skola ligger vackert belägen mitt i byn med utsikt över Siljan och närhet till utevistelse i skog och mark.
På skolan går idag ca 150 elever från Förskoleklass till åk 6. Skolan har en blandad personalgrupp med erfarna lärare som arbetar tätt tillsammans.
I rektorsområdet där även Sätra och Söderås skolor ingår arbetar vi regelbundet med ett kollegialt utvecklingsarbete.Dina arbetsuppgifter
Under vårterminen 2026 kommer vi att ha behov av en vikarierande lärarassistent till Vikarbyns skola. Tjänsten som lärarassistent innebär att stötta och avlasta lärarna med arbetsuppgifter så som exempelvis rastvärd, administrativa uppgifter och stöttning i undervisning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, självständig och har en god samarbetsförmåga. Du behöver ha lätt för att skapa relationer med kollegor och elever. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete i skolan och ha ett serviceinriktat förhållningssätt.
Vid ett eventuellt intervjutillfälle ska utdrag ur polisens belastningsregister, enligt Skollagen, uppvisas.
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: https://www.rattvik.se/jobb-och-foretagande/jobba-i-rattviks-kommun/lonestruktur-i-rattviks-kommun.html
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
