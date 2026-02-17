Lärarassistent till Puoltikasvaara
Gällivare kommun / Barnskötarjobb / Gällivare
2026-02-17
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
Publiceringsdatum2026-02-17Beskrivning av verksamheten
Puoltikasvaara ligger 5 mil norr om Gällivare, vackert belägen vid sjön Soutujärvi. Barnen i vår skola kommer från byarna Skaulo, Puoltikasvaara och Moskojärvi. Puoltikasvaara skola är en liten skola för elever i årskurs F-6, där klasserna består av mellan 4-8 elever. Skolan ligger i samma byggnad som förskolan och har ett nära samarbete med både förskolan och fritidshemmet. Skolan har nyligen renoverats och erbjuder en mycket fin inomhusmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som lärarassistent kommer du att stödja undervisningen i förskoleklass samt praktisk/estetiska ämnen och hjälpa till med administrativa uppgifter. Du arbetar nära lärarna och bidrar till att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du deltar i skolans gemensamma utvecklingsarbete och hjälper till med praktiska uppgifter i klassrummet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Pedagogisk utbildning eller erfarenhet är meriterande. Krav vid anställning - utdrag från polisens belastningsregister.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Här kan du läsa mer: Jobba som pedagog | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Heltid, vikariat from16 tom 17 juni 2026. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-03-16 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Upplysningar
Rektor, Stina Kuhla Rynbäck, tel: 0970-818 740
Rekryterare, Ann-Louise Johansson, tel: 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Vision, vision@gallivare.se
individuell lönesätning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Rektor
stina Rynbäck stina.rynback@gallivare.se 0970-818740 Jobbnummer
9747638