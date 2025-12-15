Länsråd till Länsstyrelsen i Örebro län
Vill du vara med och påverka utvecklingen i Örebro län tillsammans med myndigheter, kommuner, regionen, näringsliv, ideell sektor och andra aktörer kan vi erbjuda dig en spännande roll och arbetsplats.
Länsstyrelsen bedriver en bred och komplex verksamhet och jobbar för att möta flera samhällsutmaningar. Exempelvis inom den gröna omställningen, uppbyggnaden av vårt civila försvar samt brottsförebyggande arbete. Länsstyrelsen i Örebro län är även en civilområdesansvarig länsstyrelse för Mellersta Civilområdet som omfattar sju län.
Uppdraget som länsråd
Som länsråd är du landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare. Tillsammans utgör ni Länsstyrelsens högsta ledning, där du ansvarar för att leda och samordna myndighetens interna processer med stöd av ledningsgruppen och ledningsstaben.
Att företräda staten, Länsstyrelsen och länet på ett professionellt och förtroendefullt sätt både internt och externt är en central del av ansvaret som länsråd. Rollen innebär att du arbetar både på regional och nationell nivå och förutsätter ett nära samarbete med myndigheter, kommuner, Region Örebro län, näringsliv och organisationer. Det finns också ett nära samarbete mellan Sveriges 21 länsstyrelser, som tillsammans utvecklar gemensamma lösningar, vilket ställer höga krav på din förmåga till samarbete och samverkan.
Du kliver in i en kunskapsintensiv och komplex verksamhet som är på väg in i nästa fas av utveckling inom god förvaltningskultur och förändringsledning. Som länsråd i Örebro län förväntas du vara en drivande och inspirerande ledare som fortsätter stärka myndighetens utveckling och strategiska kompetensförsörjning.
Länsstyrelsen i Örebro län är civilområdesansvarig myndighet i Mellersta civilområdet. Som länsråd vid en civilområdesansvarig länsstyrelse behöver du god förståelse för totalförsvar, krisberedskap och hur samverkan sker mellan civila och militära aktörer. Du behöver kunna leda, samordna och fatta beslut även under osäkra och pressade förhållanden och ersätter landshövdingen tillika civilområdeschefen vid behov.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Grunden för att lyckas i uppdraget som länsråd är att du besitter mycket goda chefs- och ledaregenskaper samt innehar gedigen erfarenhet som chef. Det innebär att du har god erfarenhet av att arbeta som chef för andra chefer och av att leda en ledningsgrupp på strategisk nivå. Akademisk utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav.
Vidare kommer anställningen ställa krav på att du
- har erfarenhet av att leda förändringsarbete i en större organisation
- är stabil, strategisk och har ett gott omdöme, vilket innebär att du är lugn i pressade situationer, gör kloka avvägningar och prioriteringar, har breda perspektiv på frågor och ser på dess långsiktiga betydelse
- vid situationer som kräver snabba beslut agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter
- har goda kunskaper och erfarenhet av offentlig förvaltning, inklusive statlig styrning och dess beslutsprocesser samt har förståelse för näringslivets villkor
- kommunicerar lyhört, tydligt och säkerställer att budskap samt förväntningar går fram
- har en mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt
- är mål- och resultatorienterad, beslutsam och tydlig; du leder mot mål och fokuserar på resultat när du prioriterar, planerar och agerar
- vågar pröva nya lösningar och förändrar när behov finns.
Det är meriterande om du besitter kunskaper om den regionala nivåns olika förutsättningar. Det är samtidigt en fördel om du har erfarenhet av att leda en organisation med bred, diversifierad och komplex verksamhet. Har du varit chef på högre nivå inom statsförvaltningen eller har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet bedömer vi även det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2026.
Anställningen är tillsvidare, men Regeringskansliet beslutar om tidsbegränsat förordnande som länsråd.
Säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).
I denna rekrytering samarbetar vi i vissa delmoment med Jefferson Wells, och tester kommer att genomföras.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
