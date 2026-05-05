Länsjurist
Länsstyrelsen i Gotlands län / Juristjobb / Gotland Visa alla juristjobb i Gotland
2026-05-05
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Gotlands län i Gotland
Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, landsbygds-, beredskaps- och totalförsvarsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.
Hos oss arbetar drygt 150 personer och vår chef är landshövding Charlotte Petri Gornitzka.Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Vi söker nu en länsjurist. Tillträde enligt överenskommelse
Du blir en av fem länsjurister med chefsjurist som närmaste chef och kommer att ingå i enheten för samordning och stöd, som består av ca 30 medarbetare. Enheten arbetar med verksamhetsområden ekonomi, verksamhetskontroll, upphandling, juridik, HR, kommunikation, registratur/arkiv, säkerhet och vaktmästeri/reception.Dina arbetsuppgifter
Som länsjurist på länsstyrelsen arbetar du självständigt med att handlägga kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden, bland annat överklagande av kommunala beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, som förhandsbesked och bygglov. Du handlägger även andra förvaltningsärenden samt hanterar vissa remisser från regering m.fl. för myndighetens räkning.
Som länsjurist ger du även stöd till länsledningen och länsstyrelsens handläggare inom ett flertal sakområden. Det kan gälla frågor om offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt samt frågor inom länsstyrelsens sakområden som exempelvis berör miljö-, natur-, djur-, totalförsvars- och kulturlagstiftning. Den nu aktuella tjänsten är tänkt att särskilt vara inriktad mot miljörätt. Du kommer att ha en del extern kontakt med andra myndigheter och med allmänheten. Vidare kan du komma att få hålla i interna utbildningar i relevanta sakfrågor och företräda myndigheten vid domstolsförhandlingar.KvalifikationerKvalifikationer
Juristexamen (jur.kand)
Du ska dela den statliga värdegrunden och ha förståelse för rollen som statlig tjänsteperson.
Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av förvaltningsjuridik, offentlighet och sekretess
Kunskap/erfarenhet av miljörätt och plan- och bygglagen
Erfarenhet av andra rättsområden inom ramen för länsstyrelsens verksamhet
Notarietjänstgöring eller motsvarande erfarenhet
Dina personliga egenskaper:
Du är trygg i din yrkesroll och kan se arbetsuppgifterna ur olika perspektiv.
Du har hög integritet.
Du har lätt för att samarbeta, har gott omdöme och en god problemlösande analysförmåga.
Du är noggrann, effektiv och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.
Du har en pedagogisk förmåga och kan förklara så att alla förstår.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen innan beslut om anställning fattas. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
Länsstyrelsen har samordningsansvar inom både krisberedskapen och totalförsvaret i länet. Det innebär att du som medarbetare kan komma att ingå i krisledningsorganisationen och att du kan bli krigsplacerad.
Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen i Gotlands län tagit ställning till rekryteringskanal och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Gotlands län
(org.nr 202100-2312), https://www.lansstyrelsen.se/
Visborgsallén 4 (visa karta
)
621 85 VISBY Arbetsplats
Länsstyrelsen I Gotlands Län Kontakt
Gustav Pettersson, ST gustav.pettersson@lansstyrelsen.se 010-2239420 Jobbnummer
9892083