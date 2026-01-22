Landskapsingenjör, Gator och parker
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Gator och parker / Skogsjobb / Umeå Visa alla skogsjobb i Umeå
2026-01-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Teknik och fastighet, Gator och parker i Umeå
Vill du vara med och forma Umeås utemiljöer? Då är det kanske du som är vår nya landskapsingenjör!
Parkavdelningen förvaltar naturmark om cirka 1000 hektar och ca 30 000 träd i alléer, torg och parker.
Grönstrukturen i Umeå har en nyckelroll i att möta samhällets utmaningar, och som planerare hjälper du oss att utveckla stadens allmänna platser och gröna kvaliteter - både ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som landskapsingenjör ansvarar du för skötseln av parker, grönområden, naturmark och tekniska anläggningar i en del av staden. Arbetet sker i nära dialog med både driftentreprenör och kollegor, och du har en nyckelroll i att säkerställa att våra miljöer sköts effektivt, hållbart och med rätt kvalitet. Du fungerar som kontaktperson gentemot entreprenörer och följer upp driftinsatser, felanmälningar och mindre reinvesteringar.
Du deltar också i arbetsgrupper där vi sätter ramar för det vi bygger i dag - med fokus på att det ska vara långsiktigt hållbart och möjligt att sköta. En nyckel är därför förståelse för kopplingen mellan det som byggs och den framtida driften.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av parkdrift, gärna med några års bakgrund inom skötsel av utemiljöer. Vi tror att du har utbildning som landskapsingenjör eller motsvarande och ser gärna att du har en stark praktisk grund - där erfarenheten sitter i kroppen och ger trygghet i problemlösning, prioriteringar och bedömningar på plats. Du är van att ta ansvar för dina uppgifter och har förmåga att planera och prioritera. Du trivs med att lösa saker konkret i vardagen, men är också strukturerad, kommunikativ och tydlig i samarbeten.
B-körkort är ett krav.
Olika vägar in i rollen
Vi ser gärna att du har ett särskilt kunskapsområde eller ett intresse att bidra med till utveckling- detta kan se olika ut. Exempel på möjliga ingångar:
Du har erfarenhet av att utveckla och utvärdera skötselmetodik, och vill arbeta för att det vi bygger också blir rimligt att förvalta. Du kan bidra till att förbättra befintliga arbetssätt och på så sätt frigöra resurser till att utveckla och testa nya lösningar.
Du kommer från underhålls- eller teknikspåret, med kunskap om material, markkunskap eller tekniska anläggningar såsom fontäner, belysning eller automatbevattning.
Du har en ekologisk profil, och har arbetat med skogs- eller ängsskötsel, dammar, dagvattenanläggningar eller biologisk mångfald i större grönstrukturer.
Oavsett bakgrund är det viktigaste att du har förståelse för förvaltningens förutsättningar - och vilja att bidra.
Digitalt arbetssätt
Vi arbetar aktivt med digitala system för planering, uppföljning och dokumentation. Hos oss används bl.a. digitala kartor, GIS, ärendehanteringssystem, felanmälningar, samt teknisk övervakning av exempelvis robotgräsklippare och bevattning.
Har du intresse för teknik, GIS eller metodutveckling så är det ett extra plus - men framför allt ser du tekniken som ett stöd för att förbättra arbetssätt, inte som ett hinder.
Som person tror vi att du är:
Lösningsfokuserad, prestigelös och pragmatisk - och trivs med att lösa saker på plats och i samarbete med andra.
Självständig, men också bra på att samarbeta och skapa tydlig, konstruktiv dialog med olika roller och intressen.
Kommunikativ - du kan förklara krav och lösningar både muntligt och skriftligt.
Intresserad av att bidra till ett långsiktigt hållbart Umeå, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Vad erbjuder vi?
Du blir en del av ett engagerat team med bredd i kompetensen av landskapsingenjörer, landskapsarkitekter och klimatanpassningsstrateger- där erfarenhet, nyfikenhet och samarbete står i centrum. Vi erbjuder ett självständigt och meningsfullt uppdrag i en organisation där kvaliteten i våra utemiljöer är ett gemensamt ansvar.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du bifogar CV och examensbevis.
Följ Umeå kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Gator och parker Kontakt
Anna Hansen, landskapsingenjör 090-161331 Jobbnummer
9698932