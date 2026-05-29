Läkemedelsansvarig
2026-05-29
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Nationella enheten
På Nationella enheten i Uppsala samlar vi specialistkompetens inom bland annat tillverkning, kliniska prövningar och kundservice. Här arbetar vi tillsammans för att säkerställa hög kvalitet, patientsäkerhet och regelefterlevnad i hela vår verksamhet.
Vi är en verksamhet i utveckling där rutiner, processer och arbetssätt ständigt förbättras - och där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka.
Din roll
Som läkemedelsansvarig (LMA) arbetar du med omtanke, kvalitet och patientsäkerhet i fokus. I din roll säkerställer du att verksamheten uppfyller gällande krav och bidrar till att vi är en pålitlig partner inom läkemedelstillverkning och farmaceutiska tjänster.
Du ansvarar för tre enheter under samma tillstånd: Tillverkningen, Kliniska prövningar och Kundservice, och är placerad inom Tillverkningen där du också deltar i det dagliga arbetet.
I rollen arbetar du nära verksamheten och får en viktig funktion i att utveckla, implementera och följa upp rutiner och processer. Du coachar kollegor i vardagen och bidrar till en lärande och kvalitetsdriven kultur.
Du ingår i ett nätverk av LMA inom Apoteket och samarbetar med läkemedelsansvariga inom affärsområde Dos & Vård. Du rapporterar till Driftchef på Tillverkningen.
Tjänsten är ett vikariat på ca 1,5 år.
Vad du kommer göra hos oss:
Skapa och implementera rutiner, processer och strukturer för verksamheten
Driva och utveckla kontinuerligt förbättringsarbete
Utreda avvikande händelser och felexpeditioner
Genomföra egeninspektioner
Stötta vid risk- och händelseanalyser
Vägleda kollegor i farmaceutiska bedömningar och kvalitetsfrågor
Arbeta delvis operativt inom tillverkningen för att säkerställa nära koppling till verksamheten
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare. Du har minst två års erfarenhet från apoteksverksamhet samt erfarenhet av läkemedelstillverkning. Du har erfarenhet av att arbeta som läkemedelsansvarig och/eller med avvikelsehantering, inklusive orsaksutredning samt planering och uppföljning av åtgärder.
Du har ett särskilt intresse för kvalitet, patientsäkerhet och förbättringsarbete
Du är analytisk och har förmåga att identifiera risker, förstå orsaker och hitta lösningar
Du samarbetar gärna och bygger förtroendefulla relationer i ditt arbete
Du är strukturerad, organiserad och har förmåga att prioritera för att nå uppsatta mål
Du delar aktivt med dig av dina kunskaper och bidrar till teamets utveckling
Vi tror att du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med utveckling av processer och arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av läkemedelstillverkning och arbete med egenkontrollprogram, egeninspektioner eller instruktioner
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benifex): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket!
