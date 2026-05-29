Sommarjobb inom hemtjänsten i Landvetter eller Rävlanda
2026-05-29
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer.
5 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-29
Som timanställd inom hemtjänsten bidrar du till att skapa en trygg, säker och meningsfull vardag för brukarna. Arbetsuppgifterna är varierande och anpassas efter både verksamhetens krav och individens behov. Du får introduktion samt utbildning inom omvårdnad, förflyttningsteknik, läkemedelshantering och dokumentation.
Tjänsten riktar sig till dig som vill arbeta inom hemtjänsten i Härryda kommun. Arbetstiderna varierar och passen kan börja från kl. 07.00 och pågå till kl. 23.00, vilket innebär att flexibilitet och tillgänglighet är viktigt.
Du arbetar i brukarnas hem och ger stöd i vardagen genom personlig omsorg, måltider, sociala aktiviteter, ledsagning till vård och samhällsbesök samt praktiska sysslor som städning, tvätt och inköp.
Arbetstiderna är oregelbundna och kan omfatta dag, kväll, natt och helg.
Arbetet inom hemtjänsten kräver att du är självständig, ansvarstagande och har förmåga att fatta snabba beslut. Du behöver också trivas med att arbeta ensam. Som kompensation för detta erbjuds en högre lön jämfört med andra verksamheter inom kommunen.
Arbetstider
Starttid: kl.07:00
Sluttid: kl.23:00Kvalifikationer
Minst 18 år.
Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
Goda datorkunskaper.
Körkort för arbete inom hemtjänst
Möjlighet att arbeta veckorna 25-34
Kunna arbeta i Landvetter eller Rävlanda
Ha möjlighet att ta dig till och från Landvetter eller Rävlanda tidig morgnar samt sena kvällar ( 07:00-23:00)
Förmåga att ta och följa instruktioner samt delegerade arbetsuppgifter.
Utdrag ur Polisens belastningsregister - Kontroll av egna uppgifter samt arbete i hemmet med äldre.
Meriterande
Relevant utbildning inom vård, omsorg eller funktionsstöd.
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsstöd eller personlig assistans.
Erfarenhet av aktuell målgrupp.
Erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystem.
Några års arbetslivserfarenhet.Dina personliga egenskaper
Empatisk och respektfull i mötet med människor.
Ansvarsfull och pålitlig.
Lugn och trygg även i utmanande situationer.
God samarbetsförmåga.
Flexibel och anpassningsbar.
Vi erbjuder
Introduktion, handledning och utbildning inför uppdraget.
Ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad
Värdefull erfarenhet inför framtida yrkesliv.
En trygg arbetsgivare med tydliga rutiner och stöd.
Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se.
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Anna Bertilson anna.bertilson@harryda.se 031-724 86 81
