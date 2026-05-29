Biträdande rektor till Slottsparksskolan i Täby
2026-05-29
Vill du vara med och leda en trygg och utvecklingsinriktad F-3-skola där samarbete, delaktighet och hög kvalitet står i fokus? Nu söker vi en biträdande rektor som tillsammans med medarbetare vill skapa de bästa förutsättningarna för elevers lärande och utveckling.Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Näsbyparksskolans rektorsområde i Täby kommun består av fyra skolor - Näsbyparksskolan, Norskolan, Slottsparksskolan och Näsbypark Resursskola. Näsbyparksskolan är en årskurs 4-9-skola med cirka 600 elever. Norskolan och Slottsparksskolan är F-3-skolor med tillhörande fritidshem med cirka 200 elever vardera. I rektorsområdet har vi också en nystartad resursskola.
Skolorna arbetar nära tillsammans med en gemensam syn på lärande, utveckling och ledarskap. Inom rektorsområdet värdesätter vi samarbete, delat ansvar och ett prestigelöst arbetssätt där vi använder våra olika kompetenser för att utveckla verksamheten tillsammans.
Slottsparksskolan är en omtyckt skola med högt söktryck. Skolan ligger i ett naturskönt område med goda kommunikationer till Stockholm via Roslagsbanan eller buss.
Ditt uppdrag
Som biträdande rektor på Slottsparksskolan får du en central roll i skolans fortsatta utveckling. Du leder och organiserar det dagliga arbetet tillsammans med engagerade medarbetare och ingår i rektorsområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer och intendent.
Vi söker dig som är en tydlig och relationsskapande ledare. Du har förmåga att bygga tillit, skapa engagemang och har erfarenhet av att utveckla team och arbetsgrupper mot gemensamma mål. Du känner dig trygg i att leda i förändring och har förmåga att balansera struktur och utveckling i en verksamhet med höga ambitioner.
Du har personalansvar för cirka 30 medarbetare inom skola och fritidshem och arbetar både operativt och strategiskt. Uppdraget innebär bland annat ansvar för:
pedagogiskt ledarskap och skolutveckling
systematiskt kvalitetsarbete
personal, ekonomi och arbetsmiljöarbete
elevhälsoarbete i nära samverkan med elevhälsoteamet
utveckling av fritidshemmets verksamhet
samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer
Vi söker en ledare som ser värdet av kollegialt lärande och som aktivt bidrar till en kultur där medarbetare växer tillsammans.
Vi söker dig som
har pedagogisk högskoleexamen
har tidigare erfarenhet av skolledning, personal- och ekonomiansvar
har erfarenhet av att leda verksamhet på lågstadiet och i fritidshem
är en trygg, kommunikativ och inspirerande ledare
har god förmåga att skapa delaktighet och få med medarbetare i utvecklingsarbete
har god kunskap om skolans styrdokument och uppdrag
arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitet och utveckling
har god digital kompetens, erfarenhet av administrativa system och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du
har genomgått eller påbörjat det statliga rektorsprogrammet
har erfarenhet av att leda eller samordna elevhälsoarbete
har erfarenhet av att arbeta inom ett större rektorsområde
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation med hög kompetens, stort engagemang och nära samarbete mellan skolorna. Du blir en del av ett ledningsteam som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att skapa en likvärdig och utvecklande verksamhet för både elever och http://medarbetare.tjänsten
är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker fortlöpande.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev.
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 52 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Rektor
Ulrika Ingerslev ulrika.ingerslev@taby.se
9936456