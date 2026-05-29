Arbetsterapeut till Kalkbrottet rehab
2026-05-29
Ref: 20261320
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag? Nu söker vi en legitimerad arbetsterapeut till vårt engagerade rehabteam inom ordinärt boende i Malmö stad. Hos oss får du arbeta nära patienten, ta stort eget ansvar och utvecklas tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor för att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Hos oss är du en del av ett team där du samarbetar tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal samt deltar i vårdplaneringar. Arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet.
Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du med att göra ADL-bedömningar och aktivitetsbedömningar samt bedöma, planera och utföra rehabiliterande insatser. I arbetet ingår även att handleda övrig personal i ett rehabiliterande förhållningssätt. Vid behov gör du även bedömningar av bostadsmiljö, vilket kan inkludera utredning av behov av bostadsanpassning och utprovning av tekniska hjälpmedel.
I rollen har du goda möjligheter att själv planera och ansvara för hur dina arbetsdagar ska se ut. För det mesta cyklar vi till våra patienter - ett utmärkt sätt att både fånga lite extra dagsljus och njuta av att komma ut i friska luften under arbetsdagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut (180 hp)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har vana att använda datorn som arbetsredskap och har förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
Kan cykla
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunal verksamhet
B-körkort
Du har god samarbetsförmåga och bidrar genom lyhördhet, tydlig kommunikation och ett professionellt bemötande i mötet med Malmöbor, anhöriga och kollegor. Med ett serviceinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt driver du utveckling framåt och bidrar aktivt till att skapa kvalitet och förbättring i verksamheten.
Rollen passar dig som är flexibel, tar initiativ och ser möjligheter i förändring. Du arbetar strukturerat med god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet för att säkerställa hållbara och kvalitativa insatser. Du har även kulturell medvetenhet och värdesätter människors olika bakgrund och förutsättningar i ditt arbetssätt och bemötande.
Vad vi erbjuder
Stöttning av administrativa uppgifter av vårdadministratör
Stora möjligheter att påverka arbetstider
Stora möjligheter till utveckling och förbättringsarbeten, framförallt inom det digitala.
Om arbetsplatsen
Kalkbrottet rehab är en av totalt sju sektioner inom ordinärt boende hemsjukvård. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabundersköterska och vaktmästare tillsammans. Kalkbrottet rehab utgår från Rudbecksgatan 1, där både chef och kollegor finns tillgängliga. Arbetsplatsen kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus och hjälpsamhet kollegor emellan. Hos oss får du en individanpassad introduktion och stöd av en handledare i arbetsgruppen. Vi hoppas att just du är den vi söker och att du vill bli en del av vår rehabgrupp som tillsammans gör skillnad för Malmöborna!
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Sektionschef
Gabriella Meldo gabriella.meldo@malmo.se +4640347081
