Läkare till Vårdcentralen Ekholmen

Vi söker en legitimerad läkare till akademiska Vårdcentralen Ekholmen.
Detta är tjänsten för dig som söker möjligheten att forma din egen utveckling och arbete. Här ges en möjlighet att prova på arbetet inom allmänmedicin på en välfungerande vårdcentral under ST-liknande förutsättningar. Hos oss går arbetet med klinisk verksamhet, undervisning, handledning och utveckling samt forskning sida vid sida.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Som legitimerad läkare hos oss får du:
En avgränsad patientlista i relation till var du befinner dig erfarenhetsmässigt. Vi strävar efter bemanning 1/1100 för specialistläkare i allmänmedicin. God handledning med tydlig schemastruktur Vara del i en stor, erfaren och kollegial läkargrupp
På vårdcentralen finns många härliga och duktiga medarbetare och kompletta specialistsköterske-mottagningar, diabetes, astma/KOL, äldrevårdsmottagning, BVC, samtalsteam med psykologer och rehab koordinator. Vi har även en dietist samt medicinsk fotvårdsspecialistmottagning på enheten.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården, eventuellt en kommande ST.
Vårdcentralen ligger i ett expansivt område i sydöstra delen av Linköping och har idag cirka 21 900 listade patienter. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden och ett flertal LSS-boenden i området.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 75 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Läkarmottagningen består av 15 specialistläkare, tio ST-läkare (där två är på väg att bli klara specialistläkare 2026) och ett flertal yngre kollegor under utbildning. Vi har stor erfarenhet av handledning och erhöll i år pris från AT-läkarna för bästa specialisthandledare i primärvården.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Förmåga till flexibilitet är viktigt. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tidsbegränsad anställning med tillträde enligt överenskommelse.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
