Läkare till Försvarshälsan Kvarn
2025-09-30
Försvarshälsan Kvarn växer och söker en läkare på 100 % till vårt team.
Försvarshälsans övergripande uppdrag är att stötta krigsförbanden med företagshälsovård, hälso- och sjukvård för kadetter och värnpliktiga samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser.
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller annan relevant specialistkompetens. Publiceringsdatum2025-09-30Dina personliga egenskaper
Du ska tycka om att kommunicera med människor i olika åldrar, med olika bakgrund och är en fena på att kunna omsätta dina medicinska bedömningar till beskrivna funktionsbedömningar och förmedla dessa till icke-medicinskt skolad personal.
Du ska vara bra på att balansera medicinska diagnoser och symtom mot kravställningar i tjänst och bedöma kring rimlig tjänstbarhetsnivå.
Du förväntas hålla dig uppdaterad kring dina ämnen och ha en vilja att vara med och utveckla teamet. Du är nyfiken och öppen för att lära känna ett delvis nytt område.
Du är ansvarstagande och kan både upprätthålla och bygga struktur kring dina arbetsuppgifter.
Vi letar efter en teammedlem, på Försvarshälsan Kvarn både tycker vi om att jobba i team och ser att uppgifter löses bäst med flera olika perspektiv. Vi strävar efter att lösa problem tillsammans.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och hur just du passar in med övriga medarbetare i teamet Försvarshälsan Kvarn.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns: Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder:
• En omväxlande vardag med möjlighet att arbeta med klassiskt mottagningsarbete och utbildningar
• Ett nära samarbete med arbetstagare och arbetsgivare med möjligheter till förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabplanering på riktigt
• Möjligheter att vara med att utveckla en verksamhet som växer
• Att fördjupa dina kunskaper kring försvarsmedicin, allmänmedicinskt arbete och tjänstbarhetsbedömningar i en militär kontext
• Utrymme för att forma din roll efter det som du längs vägen ser är relevant sett till verksamhetens uppgifter och behov
• Vi vill påstå att du får trevliga och kompetenta kollegor som trivs med att samarbeta och dela med sig av sin kompetens
• Arbetstiden räcker för uppgiften och vi ser att balansen mellan fritid och arbete är viktig
I teamet ingår chef, ställföreträdande chef, läkare - specialist i arbets- och allmänmedicin, distriktssköterskor, fysioterapeuter/ergonom, vårdadministratör, hälsopedagog/ friskvårdsledare och psykolog.
Samverkan med arbetsmiljöingenjör från annan Försvarshälsa är aktuell emellanåt och vi har ett nära samarbete med värnpliktskonsulent.
Arbetet är omväxlande och bedrivs både på mottagning, ute på övningsfält och på annan ort.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hälso- och sjukvård med tjänstbarhetsbedömningar för värnpliktiga och elever samt företagshälsovård för all anställd personal
• Förebyggande, behandlade och rehabiliterande arbete i nära samarbete inom och utanför teamet
• Mottagningsarbete, utbildning och utveckling tillsammans med teamet Försvarshälsan
• Tjänstgöring vid Försvarsmaktens övriga Försvarshälsor och arbetsorter kan förekomma
Fysisk träning om ca 3 h per vecka är också en arbetsuppgift.Kvalifikationer
• Svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom allmänmedicin eller annan relevant specialistkompetens
• B-körkort (bilkörning ingår i arbetet)
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet inom primärvård
• Erfarenhet från tjänstgöring i FörsvarsmaktenÖvrig information
Detta är en civil anställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad vid Försvarshälsan i Kvarn men tjänsteresor förekommer inom och utanför Sverige.
Tjänstgöring på obekväm arbetstid, liksom oregelbunden arbetstidsförläggning förekommer då vi bland annat upprätthåller daglig sjukvård och sjukvårdsberedskap under övningsverksamhet.
Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef Victoria Grönlund Andersson, stf avdelningschef Veronica Lundstedt och läkare Anna-Bell Björk - alla nås via växeln på 010-826 50 00.
Fackliga representanter
Zsuzsanna Höjvall SACO-F, Britt Dahlman Försvarsförbundet, Crister Florin SEKO-F och Niclas Sköld Officersförbundet - alla nås via växeln på 010-826 50 00.
Välkommen med Din ansökan senast 2025-11-11. Bifoga CV och ett personligt brev där Du berättar varför just Du är lämplig för anställningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
