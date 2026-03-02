Läkare till Doktor24s digitala tjänst
2026-03-02
Doktor24 söker läkare till digital primärvård - flexibelt arbete och fullt remote
Vill du kombinera kliniskt arbete med flexibilitet och arbeta hemifrån - samtidigt som du bidrar till att utveckla framtidens primärvård?
Vem vi söker
Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för primärvård och har god samarbetsförmåga. Som läkare är du kommunikativ och nytänkande i ditt sätt att arbeta och bemöter patienter med god kvalité. Du har minst två års dokumenterad arbetserfarenhet från svensk primärvård, efter avslutad BT/AT-tjänstgöring. Troligen har du en annan tjänst inom primärvården som du på ett flexibelt sätt vill kombinera med att jobba digitalt hos oss.
Vi söker dig som är läkare och kan arbeta som konsult via eget bolag. Du vill arbeta kliniskt digitalt minst 30 timmar per månad, gärna mer. Då vi har öppet dygnet runt, alla dagar i veckan finns det goda möjligheter att anpassa din arbetstid. Under introduktion och uppstart är det önskvärt att man kan vara tillgänglig på vardagar under dagtid, då handledare och stödfunktioner finns på plats. Behov finns under dagtid, kvällar och helger. På sikt kan även nattpass bli aktuellt om så önskas. Vi är flexibla kring startdatum och planerar tillsammans utifrån vad som fungerar för båda parter. Önskad start från vårt håll är så snart som möjligt, men räkna med att det kan ta några veckor att få allt på plats inför din första arbetsdag.Kvalifikationer
• Leg. läkare med minst två års arbetserfarenhet från svensk primärvård, efter avslutad BT/AT-tjänstgöring.* ST-läkare eller specialistläkare inom allmänmedicin är meriterande
• Du har god datorvana och är bekväm med att använda digitala verktyg
• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Du är tillgänglig och vill arbeta kliniskt digitalt minst 30 timmar per månad, gärna mer.
• Du är empatisk, lyhörd och tydlig i mötet med patienter
• Du vill vara delaktig i utvecklingen av digital vård
Vad vi erbjuder:
• Konsultuppdrag * Flexibla arbetstider
• Möjlighet att arbeta hemifrån eller från annan remote plats
• En chans att vara med och förbättra den svenska primärvården
• Möjlighet att bidra till utveckling av vår digitala vård och plattform
• En arbetsplats med hög trivsel
Medicinsk kvalitet i fokus
Vi prioriterar medicinsk kvalitet och följer STRAMAs riktlinjer noggrant. Vårt kvallitetsteam arbetar kontinuerligt med att utveckla behandlingsriktlinjer och processer för att säkerställa hög kvalitet, både för klinikerna och oss som vårdgivare.
Stöd av kompetenta kollegor, behandlingsriktlinjer och tekniska plattformar
Med hjälp av en AI-bot triageras alla patienter innan de antingen rekommenderas egenvård, hänvisas till fysisk vård eller får träffa dig som läkare via ett digitalt möte. I ditt kliniska arbete kommer du att bedöma patienter digitalt via chatt, telefon eller video. Du har kompetenta kollegor i tjänst som du kan rådfråga vid behov. Du får också stöd av våra gedigna behandlingsriktlinjer, som vägleder dig i ditt arbete med digital vård. Du kommer även att få regelbunden uppföljning, statistik och stöd av din Staff Manager.
Gediget lärande & utveckling - för din framtida karriär
Hos oss får du en gedigen introduktion när du börjar så att du lär dig våra system och arbetssätt. För oss är det viktigt att du själv törstar efter egen utveckling och tror att denna erfarenhet av digital vård kommer att vara värdefull för resten av din karriär. Vi garanterar att du kommer att växa både kliniskt och tekniskt hos oss!
Om Doktor24
Doktor24 är en av Sveriges största digifysiska vårdgivare och ingår i Doktor.se koncernen. Genom digitala besök, fysiska vårdcentraler och vaccinmottagningar i samarbete med Apoteket erbjuder vi vård med hög tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet.
Intresserad? Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
