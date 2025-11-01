Läkare, Ej legitimerad
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-11-01Om företaget
Vårdcentralen i Lysekil är en väletablerad vårdcentral dit alla är välkomna.
Vi har ca 6600 patienter som valt att lista sig hos oss. Vi arbetar teambaserat och satsar på att utbilda kompetenta specialister i allmänmedicin. Vi är nu 12 läkare varav 3 allmänspecialister, 1 geriatriker och 4 ST-läkare. Vi söker nu dig att komplettera vårt läkarlag med. I teamet på vårdcentralen finns bland annat psykolog och rehabkoordinator som arbetar integrerat med övriga professioner.
Vi har en stor vana av att hjälpa våra nya läkarkollegor in i yrkeslivet!
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält. Du möter och konsulterar patienter i alla åldrar och situationer. Arbetet är omväxlande och självständigt, under din tid hos oss kommer du främst ansvara för akut mottagningsarbete, men troligen även planerade besök allt eftersom tiden går.
Om dig
Du har läkarexamen och väntar på AT-placering, du har inte läkarlegitimation ännu. Du har intresse för primärvård och är behörig att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt innehar språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser ett vikariat på 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
