Lågstadielärare, vikariat
Mora Kommun / Grundskollärarjobb / Mora Visa alla grundskollärarjobb i Mora
2026-03-30
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Arbetsplats
Nusnäs skola är en liten F-3 skola som ligger i ett naturnära område ungefär en mil utanför Mora och har ungefär 30 barn.
I samma byggnad finns också en förskola. Elever och personal arbetar tillsammans och skolan har förskoleklass och fritids i samma lokal. Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lågstadielärare i åk 1-3 på Nusnäs skola. Det är ett vikariat fram till sommarlovet. Arbetet innebär planering, genomförande och utvärdering av undervisning i framförallt åk 1, men delvis i åk 2-3. Du ska också samverka med övriga lärare i skolan och bidra till en god arbetsmiljö, skolutveckling och goda resultat för våra elever. Eleverna ska känna trygghet och välmående i skolan och vi arbetar målmedvetet med skolans elevhälsoarbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Kvalifikationer
Lärarexamen inklusive lärarlegitimation.
Kunskaper:
Kunskaper i aktuella styrdokument och lagstiftning
Behärska det svenska språket i både tal och skrift
Meriterande med kunskaper i andra språk
Färdigheter:
Förmåga att kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt
Förmåga att kunna motivera eleverna
Förmåga att nå resultat i relation till uppsatta mål
LedarskapsförmågaDina egenskaper
Engagerad
Positiv
Flexibel
Tydlig
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kommunikativ
Annat:
Hälsa- och livsstilskompetensKvalifikationer
Pedagogisk erfarenhet
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Ferielön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/88". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
För- och grundskoleförvaltningen, Grundskolor, Nusnäs skola Kontakt
Erika Hagström erika.hagstrom@mora.se 072-5029598 Jobbnummer
9828216