Lågstadielärare till Parkskolan
Svalövs kommun, Teckomatorp / Grundskollärarjobb / Svalöv Visa alla grundskollärarjobb i Svalöv
2026-06-18
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Svalövs kommun har vi en helhetssyn på barn och ungdomar. Vi har en gemensam organisation för barnomsorg, grundskola, fritid och kultur. Vår inriktning är att "tillgodose varje individs möjlighet att lära och utvecklas på sitt sätt".
Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande kultur i alla delar av våra verksamheter och levererar hög kvalité i varje enskilt möte. Tillsammans skapar vi förutsättningar för elever att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.
Parkskolan är en F-6 skola med ca 230 elever. Skolan finns i nuläget i i moduler men kommer inom de närmaste åren kommer bytas ut mot en ny och modern skola. Skolgården är öppen och grönskande och erbjuder stora ytor för lek. Teckomatorp har bra kommunikationer både mot Helsingborg och Malmö men även mot Eslöv och Åstorp.
Skolan är organiserad i två arbetslag där tanken är inkludering och samarbete mellan alla skolans professioner. Arbetslagens huvudsakliga samarbeten sker kring det vardagliga arbetet, undervisningen och elevhälsoarbetet. Till detta finns också en utvecklingsgrupp som tillsammans med skolans personal driver det systematiska kvalitetsarbetet samt våra utvecklingsprojekt i läs- och skrivutveckling, matematik och kooperativt lärande framåt med fokus på elevernas utveckling.
På skolan finns mycket kompetent personal som genom undervisningen och i fritidshemmet möter eleverna under hela skoldagen med elevernas måluppfyllelse och mående i första fokus. Kopplade till elevhälsoteamet finns specialpedagoger, speciallärare och elevhälsopersonal för att skapa en stödjande struktur gentemot personal och elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
I vårt arbete att nå våra mål utifrån ovanstående utvecklingsarbete söker vi nu en lågstadielärare som brinner för att utveckla varje elev utefter elevens behov och förutsättningar.
Du kommer att undervisa i lågstadiet och kommer främst vara kopplad till en årskurs och bilda team med en lärarkollegor samt även en resursperson. I uppdraget ingår mentorsuppgifter kring denna aktuella klass utöver undervisningen.
Skolans personal ingår i olika arbetslag där du ingår i ett arbetslag med personal som är kopplad till lågstadiet. I arbetslaget förväntas att alla bidrar till teamet och skolan, både i det vardagliga arbetet och till det utvecklingsarbete som bedrivs.Kvalifikationer
Vi söker dig som lockas av ovanstående beskrivning och innehar lärarlegitimation. Vi ser gärna att din ämneskompetens ligger inom området matematik, NO och engelska.
Du är bra på att skapa förtroendefulla relationer samt har tillsammans med dina kollegor ett fokus på att utveckla varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med kollegorna och har ett flexibelt förhållningssätt i detta arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-06-14 .
Tjänsten är en visstidsanställning för tjänstledighet som möjligen kan komma att förlängas.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332973-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs kommun, Teckomatorp Kontakt
Facklig företrädare
Ann-Charlott Randau ann-charlott.randau@svalov.se Jobbnummer
9971075