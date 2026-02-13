Lagsamordnare sökes till Markverkstad Eksjö
2026-02-13
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Öst (Mv Öst) är en avdelning inom Markverkstadsenheten som tillhör Armestaben. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Mv Öst är 80 medarbetare, som bedriver verksamhet i Kvarn, Eksjö och Linköping. Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som lagsamordnare samordnar, leder och fördelar du det dagliga arbetet inom arbetslaget utifrån de direktiv som anges av närmaste chef samt befintliga ledningssystem och rutiner. Du ansvarar för att genomföra beredning samt att stödja med planering av produktion och återrapportering av genomförd underhållsproduktion.
Du arbetsleder medarbetarna i ditt lag i det dagliga arbetet som främst består av reparation och underhåll av Försvarsmarsmaktens fordon men också, annan militär utrustning.
KRAV
Kvalifikationer
• Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell erfarenhet av att samordna och leda arbetsuppgifter
• En generell teknisk förståelse
• Goda kunskaper om reparationer och felsökning
• Datorvana med kunskaper i MS Officepaketet, främst Word och Excel
Dina personliga egenskaper
Hos oss är lagsamordnaren spindeln i nätet. Som person trivs du med att arbeta med människor och du drivs av att motivera medarbetare genom målstyrning. Då arbetet till stor del går ut på att leda och fördela arbetsuppgifter samt följa upp dessa behöver du trivas med att planera och strukturera. Vi ser gärna att du är flexibel samt kan hantera förändringar och vara lösningsorienterad då förutsättningar ibland snabbt kan ändras. Rollen innebär ett tätt samarbete med både chefer och kollegor inom övriga sektioner därför ställer vi höga krav på din samarbetsförmåga och ditt sätt att kommunicera med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon.
• Erfarenhet av arbetat i en arbetsledande roll
• Kunskaper i affärssystemet SAP
• Erfarenhet av att arbeta i LIFTÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Robert Nors 070-401 77 34
Sektionschef Mattias Andersson 072-156 63 53
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9740169