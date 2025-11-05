Lagerpersonal i Södertälje
2025-11-05
Vill du arbeta på ett lager inom bilindustrin med start omgående, då har vi tjänsten för dig. Just nu söker vi personal till vår kund i Södertälje. Är du noggrann och bra på att samarbeta, då kommer du att trivas med att jobba som lagermedarbetare hos vår kund. Denna tjänst ska börja omgående.
Vad erbjuder vi?
Ett konsultuppdrag med start omgående fram till minst mars 2026
Heltidstjänst med arbetstider förlagda måndag till fredag 7:00-16:00
Kollektivavtal
Ett gott samarbete med duktiga kollegor och personlig utveckling i ett stort företag.
Vem söker vi?
Vi dig som kan börja arbeta omgående. Som person är du:
Ansvarstagande
Positiv
Flexibel och lösningsorienterad
Bra på samarbete
Vi ställer krav på:
Svenska i tal och skrift
Truckkort
B-körkort
Lagererfarenhet och gärna erfarenhet från något serviceyrke
Vad innebär rollen?
Du kommer tillsammans med ditt team att ansvara för att plocka och packa varor, samarbeta med tekniker samt ta hand om leveranser och även se till att det som ska placeras in på lagret hamnar på rätt plats. Tillsammans med arbetslaget hjälps ni åt att se till att era kollegor får rätt material i tid och rätt saker finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Låter det som en spännande tjänst för dig? Välkommen in med din ansökan snarast, urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista datumet för ansökan. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön, friskvårdsbidrag, och terminalglasögon. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9590935